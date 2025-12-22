Cómo quitar el óxido de clavos, tornillos y otras herramientas: el truco efectivo de un experto

El óxido en herramientas como llaves, clavos, tornillos y martillos no representa solamente un problema estético, sino también que afecta a la funcionalidad de estos. La explicación radica en que la oxidación avanza hacia el interior de la pieza, lo que significa que se va comiendo el metal, volviéndolo quebradizo y desintegrándolo. Por lo tanto, el truco que conocerás a continuación será clave para ponerle freno al problema.
Truco para quitar el óxido de las herramientas
De acuerdo a un tutorial que se viralizó en TikTok, en pocas horas y casi sin gastar dinero podrás recuperar el buen estado de las herramientas. Todo esto será con un líquido que podrás comprar en cualquier ferretería: el ácido muriático.
El tutorial brindado en la red social es el siguiente:
- El primer paso de este truco consistirá en buscar un recipiente de cristal donde luego tendrás que colocar los clavos, tornillos y demás herramientas oxidadas.
- A continuación, llenarlo con suficiente ácido muriático. En este punto es menester manipular el líquido con cuidado, evitando que se salpique la piel.
- Finalmente, el especialista recomienda dejar actuar durante 24 a 48 horas. Transcurrido el tiempo, vaciar cuidadosamente el recipiente. Verás cómo el ácido muriático quitó el óxido de las herramientas.
¿Por qué se forma el óxido en clavos y herramientas?
Según el blog Más ferretería, la oxidación es un proceso químico que combina hierro y oxígeno, formando así el óxido de hierro. Las herramientas pierden su brillo comienzan a mostrar manchas marrones, naranjas y rojizas. Luego, con el paso del tiempo, se empiezan a desintegrar.
Este proceso se origina a partir del contacto con el agua, ya que las moléculas penetran por las brechas microscópicas en el metal. Aunque, en algunos casos solamente bastará con que las piezas se encuentren en lugares húmedos y no necesariamente que el agua entre en contacto con ellas.
Entre las herramientas más propensas a la oxidación encontramos:
- Clavos y tornillos de hierro común
- Llaves inglesas y alicates
- Sierras y hojas de corte
- Cadenas
- Martillos
- Mazos
- Destornilladores