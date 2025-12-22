Cómo quitar el óxido de clavos, tornillos y otras herramientas: el truco efectivo de un experto

El primer paso de este truco consistirá en buscar un recipiente de cristal donde luego tendrás que colocar los clavos, tornillos y demás herramientas oxidadas.

A continuación, llenarlo con suficiente ácido muriático. En este punto es menester manipular el líquido con cuidado, evitando que se salpique la piel.

Finalmente, el especialista recomienda dejar actuar durante 24 a 48 horas. Transcurrido el tiempo, vaciar cuidadosamente el recipiente. Verás cómo el ácido muriático quitó el óxido de las herramientas.

¿Por qué se forma el óxido en clavos y herramientas?

Según el blog Más ferretería, la oxidación es un proceso químico que combina hierro y oxígeno, formando así el óxido de hierro. Las herramientas pierden su brillo comienzan a mostrar manchas marrones, naranjas y rojizas. Luego, con el paso del tiempo, se empiezan a desintegrar.

Este proceso se origina a partir del contacto con el agua, ya que las moléculas penetran por las brechas microscópicas en el metal. Aunque, en algunos casos solamente bastará con que las piezas se encuentren en lugares húmedos y no necesariamente que el agua entre en contacto con ellas.

llave oxidada

Entre las herramientas más propensas a la oxidación encontramos: