¿Qué significa el símbolo "DEET" que trae el repelente y por qué es importante?

Los mosquitos se alimentan de néctar de flores y jugos de frutas para obtener energía. Lo cierto es que solo las hembras consumen sangre para poder reproducirse, proceso que llevan a cabo en agua estancada donde depositan las larvas.

Los mosquitos son muy molestos, ruidosos por la noche y en ocasiones peligrosos. Muchas especies de mosquito pueden transmitir enfermedades entre picadura y picadura, enfermedades virales o parasitarias, graves como Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria y Fiebre Amarilla. Esto depende de cada especie.

¿Qué significa la sigla "DEET" en el repelente de mosquitos?

Las letras "DEET" en el repelente suelen venir acompañadas de un porcentaje. No todos los repelentes tienen esta sigla, ya que no todos los repelentes funcionan de la misma forma ahuyentando mosquitos ¿Qué significa esto?

La DEET es una sustancia activa, sometida a pruebas y efectiva. Este ingrediente, a diferencia de otros repelentes, es capaz de protegernos de los mosquitos que pueden transmitir algunas enfermedades.

repelente de mosquitos Cuanto mayor sea el porcentaje de DEET, mayor será la protección contra mosquitos.

En 1944, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, desarrolló la dietitoluamida o DEET, un ingrediente que repele mosquitos, garrapatas, pulgas e insectos que muerden en general.

Esta sustancia confunde a los receptores que tienen los mosquitos en las antenas que les permiten detectar el calor corporal y el dióxido de carbono emanado por el cuerpo. Cuanto mayor es el porcentaje de DEET en el repelente, más tiempo estarás protegido de los mosquitos.

Consejos y recomendaciones para elegir un buen repelente de mosquitos

Para elegir un buen repelente hay que tener en cuenta varias cosas. De acuerdo a un informe del CONICET, explica que lo ideal es buscar un repelente que tenga DEET, IR3535 o Icaridina, tres sustancias igualmente efectivas.

repelente para mosquitos Lee bien las etiquetas antes de comprar cualquier repelente de mosquitos.

El repelente, si tiene estos activos, no varía mucho por marca o formato. Ya sea en crema o aerosol, si tiene alguno de los tres componentes anteriores, la protección es real.

Lo mejor es buscar un repelente de mosquitos con un alto porcentaje de duración, como un DEET 30% o 20% que duran entre 8 y 10 horas activos. Si la exposición es al aire libre, se recomienda usar repelentes con más porcentaje.