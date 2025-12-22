Por qué algunas personas nacen con hoyuelos en las mejillas y qué significa este rasgo corporal

En personas sin hoyuelos, el músculo suele comenzar en el hueso cigomático de la mejilla. Se extiende hacia abajo, conectando con la comisura de la boca.

El origen de los pocitos es genético. Suelen heredarse de uno o ambos padres y, aunque durante años se creyó que eran un rasgo dominante simple, hoy se sabe que su aparición depende de varios factores genéticos.

Algunos bebés nacen con los hoyuelos muy marcados que pueden desaparecer con el crecimiento, mientras que en otros se mantienen visibles durante toda la vida. En ciertos casos, solo se notan al sonreír y no cuando el rostro está en reposo.

Qué significa que una persona tenga hoyuelos

pocitos en los cachetes (2) La presencia o ausencia de hoyuelos en las mejillas está determinada por la composición genética y el desarrollo de ciertos músculos y estructuras faciales.

Desde la psicología social, los "pocitos" suelen asociarse con rasgos positivos. Por lo general, quien los tiene suele ser vista como una persona:

Más amable

Más juvenile

Más expresivas emocionalmente

Con una simpatía natural

Este efecto no tiene que ver con la personalidad real, sino con cómo el cerebro humano interpreta ciertos rasgos faciales suaves y redondeados.

Además, en distintas culturas, los hoyuelos han sido considerados un signo de buena fortuna, alegría y encanto natural. En otras tradiciones populares se dice que representan una personalidad optimista o una vida marcada por vínculos afectivos fuertes.