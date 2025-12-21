"El Destripador" Jayanandan mató en India a siete personas en los 35 robos que cometió.

Asesino criminal serial "El Destripador Jayanandan mató a siete personas en 35 asaltos, fue condenado a muerte y le conmutaron la pena a prisión perpetua. Foto gentileza thenewsminute.com

En un hecho violento, este asesino serial golpeó con una palanca al dueño de casa que estaba durmiendo, y lo mató para después escapar con 17.000 rupias (unos 374 dólares) y un reproductor de video.

El segundo delito de este homicida se concretó en marzo de 2004: mató a un conocido de nombre Nabeesa, de 51 años, quien se despertó porque había escuchado ruidos. También en ese lugar asesinó a Fousiya, de 23 años, y atacó a Noorjahan, de 28 años, y a dos niños que la compañaban.

Continuando con sus sangrientos crímenes, en octubre de 2004 "el Destripador Jayanandan" cometió el tercer robo y mató a Kalapurackkal Sahadevan, de 64 años, y a su esposa, Nirmala, de 58 años.

Este doble homicidio se produjo en una vivienda de Perinjanam, distrito de Thrissur, y el asesino se llevó 11,25 soberanos de oro, que eran bonos para invertir en oro sin poseerlo de manera física.

Jayanandan cometió un nuevo atraco en una casa de Thrissur, donde atacó a puñaladas a Aravindaksha Panicker y a su esposa Omana Panicker y les causó graves heridas a ambos, además de robar de la vivienda adornos de oro por valor de 18 soberanos.

Este criminal volvió a dar un último golpe, al ingresar a un establecimiento de Kerala State Beverages Corporation en North Paravoor en agosto de 2005. Allí, el guardia de seguridad Subhashakan lo desafió a robar la casa vecina y tomar más dinero y tres reproductores de video, pero Jayanandan lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro y lo mató.

Este asesino serial fue detenido días después por la Policía y el juez principal de sesiones de Thrissur lo condenó a muerte en la horca en junio de 2008 por los siete crímenes que cometió. Inmediatamente, "el Destripador Jayanandan" fue enviado a la Cárcel Central de Poojapura a la espera de su ejecución, pero curiosamente logró escapar en junio de 2013 junto a otros detenidos.

La Policía sospechó que la fuga ocurrió después de la medianoche, teniendo en cuenta que los fugitivos habían cortado el pestillo cilíndrico de la puerta enrejada de la celda, aparentemente utilizando una sierra y escalaron el muro relativamente bajo del bloque donde se encontraban apresados.

Ese muro había sido recientemente reforzado y rodeado con una cerca de alambre de púas electrificada en 2011 para albergar al sospechoso de terrorismo Thadiyantavide Nazeer.

Para concretar la huida, los presos fueron a la enfermería de la prisión y robaron sábanas y ropa que se encontraba en tendederos para armar rápidamente una escalera rudimentaria con postes de madera para escalar el muro.

Asesino criminal cárcel La Cárcel Central de Poojapura de India, donde estuvo detenido KP Jayanandan, de la que logró escapar con otros internos. Foto redes sociales.

En las celdas que ocupaban, los presos habían dejado sus camas con almohadas adentro para simular que dormían. Además, las cámaras de seguridad no pudieron advertir el escape porque no se encontraban funcionando debido a un corte de luz.

Pero en plena calle, Jayanandan fue detenido nuevamente el 9 de septiembre de 2013 por la Policía de Kerala en Nellayil, cuando el asesino serial esperaba que le arreglaran su bicicleta.

Por decisión de la Justicia, la ejecución de este criminal se conmutó por una prisión perpetua, aunque en marzo de 2023 recibió una especie de libertad condicional por dos días para asistir al casamiento de su hija Keerthi.