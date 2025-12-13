Por qué la visita de Messi a la India se convirtió en un gran escándalo con disturbios

Pero horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.

estadio-india-visita-messi Messi fue recibido por mucha gente en un estadio de la India.

Según dijeron medios locales, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló en ese momento, derivando en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. Incluso, algunos invadieron el terreno de juego.

AHORA INDIA | Parte de los pocos minutos que Messi, Suárez y De Paul pudieron estar en el estadio en Calcuta, antes que se desate el caos.





El enojo de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, derivó en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. La locura por Messi continuó, pero se transformó en frustración: "Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

India se rinde ante Messi.

El recorrido de Messi por la India

El viaje de Messi a la India, que continuará hasta el lunes, contempla que el astro argentino recorra cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

Antes de su arribo, ya se había presentado un tributo monumental: una estatua de 21 metros de altura que lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022. El despliegue de la GOAT Tour incluye recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición de siete contra siete en Hyderabad, que contará con show musical y celebridades