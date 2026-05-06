Feng shui: el afortunado que tenga un potus en casa, accederá a los beneficios espirituales de su significado

potus El potus es una de las plantas más nobles para tener y su significado desde el feng shui es muy importante.

Si tenés un potus en tu casa, te contamos qué significa desde el Feng Shui

La verdad es que para el feng shui, todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Pero en este caso, el potus tiene fama de fortaleza, de vitalidad y de amuleto de protección. Siempre se adapta a lo que la vida le depare, a un nuevo proyecto o incluso a vivir en un nuevo espacio. Es decir, el potus acompañará a quien lo lleve con mucha fuerza y resiliencia.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por poner en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si lo que buscas lograr con su presencia tiene que ver con la resiliencia y la capacidad de adaptación debes tener más que en cuenta la ubicación del potus:

potus (1) El potus es una planta que siempre se ha usado para proteger y atraer la fortuna, aunque hay que buscarle un lugar estratégico en la casa.