Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de potus, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas de la decoración por su estética ideal para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual.
Feng shui: el afortunado que tenga un potus en casa, accederá a los beneficios espirituales de su significado
Según el Feng Shui, el potus es una planta que todos tenemos en casa y carga consigo un profundo significado espiritual y capaz de atraer energía positiva
Dentro del universo del Feng Shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo.
El potus es una planta que tiene muchísimos beneficios, ya que entre miles ayudan a purificar la energía y atraer el bienestar a tu casa.
Si tenés un potus en tu casa, te contamos qué significa desde el Feng Shui
La verdad es que para el feng shui, todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Pero en este caso, el potus tiene fama de fortaleza, de vitalidad y de amuleto de protección. Siempre se adapta a lo que la vida le depare, a un nuevo proyecto o incluso a vivir en un nuevo espacio. Es decir, el potus acompañará a quien lo lleve con mucha fuerza y resiliencia.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por poner en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si lo que buscas lograr con su presencia tiene que ver con la resiliencia y la capacidad de adaptación debes tener más que en cuenta la ubicación del potus:
- En el feng shui, el lugar perfecto para la fortuna o abundancia es en la cocina, podés ponerla junto a algún huerto de cocina, junto a tus hierbas o si en este espacio para cocinar tienes una ventana, también es buena opción.
- Cómo con cualquier otra, si buscas protección tenés que poner el potus en tu recibidor, en tu jardín exterior o directamente en la puerta de entrada. Si tenés que tener en cuenta que si le vas a dar esta función y este va a ser su lugar, tenés que podarla regularmente, ya que en esta ubicación trabaja mucho para lograrlo y necesita un buen cuidado.
- Dentro del universo del feng shui, en cualquier casa es vital la armonía, para ello usá el comedor para poner la prlanda donde gustes, por ejemplo como centro de mesa para equilibrar las vibraciones y que el potus mantenga una atmósfera armoniosa; de esta forma se pueden evitar discusiones o malos entendidos.