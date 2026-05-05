Si ves una libélula merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

libelula en una planta de jardin (1) La libélula tiene miles de significados espirituales y quien tiene la suerte de verla, es porque necesita un mensaje en especial, ya sea de vivir el presente, adaptarse o superar cualquier problema abriendo la llegada a la suerte. Fuente: Canva.

Por eso, las culturas antiguas la consideran como un ente luminoso que representa la luz. También suelen relacionarse con la idea de esperanza, ya que como símbolos de luz, su vista suele tomarse como una señal esperanzadora, como si fuera una “la luz al final del túnel” de todas las situaciones negativas que puede vivir una persona. De hecho, ¿no te ha pasado de estar teniendo un mal día y de repente miras por la ventana y ves una libélula o colibrí? Bueno, no es para nada una casualidad, es un mensaje, una señal.

Actúan como símbolo del subconsciente, y las libélulas son sus mensajeras que transmiten los deseos y sueños interiores. Armonía, fragilidad y cambio. En este sentido, desde el feng shui, simbolizan la buena suerte, los nuevos comienzos, el poder de adaptarse ante todo y la prosperidad. Así mismo, al ser depredadores rápidos que atacan a sus presas en vuelo, se lo considera una tributo sobre la capacidad personal de percibir oportunidades y aprovecharlas al máximo. Sin duda, un insecto muy completo y esperanzador solo para quienes tienen la suerte de cruzárselo.

libelula azul Que las libélulas elijan tu jardín para volar significa que ofrece comida, plantas y condiciones favorables para un desarrollo óptimo de la naturaleza. Fuente: Lifeder.

Qué significa si veo una libélula merodeando por mi casa

De acuerdo con el blog Experto Animal, ambientalmente es también una buena señal. Esto es por las siguientes razones: