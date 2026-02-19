Si ves una paloma merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Qué representan las palomas en el Feng Shui

paloma (1) Ver una paloma en casa puede ser buena señal.

En muchas culturas, la paloma está asociada con la paz, la armonía y la protección. Su figura se vincula con la calma espiritual y con energías suaves que equilibran los ambientes cargados. Desde esta mirada, su presencia representa tranquilidad y estabilidad emocional y es señal de buenas noticias o reconciliaciones. Además, simboliza lealtad y unión familiar, ya que son aves monógamas que forman lazos duraderos.

Por eso, cuando una paloma merodea tu casa con frecuencia, algunas corrientes espirituales interpretan que el hogar está emitiendo una vibración armoniosa y segura. Dentro del Feng Shui, las aves representan oportunidades, mensajes y movimiento de energía positiva (chi). La paloma, en particular, está asociada con:

Energía de paz y equilibrio

Energía en casa que fluye de manera correcta y estable.

Protección espiritual

Símbolo de resguardo ante conflictos o tensiones externas.

Señal de transición y cambios positivos.

paloma (2) Su presencia en el hogar indica buena energía en el mismo, desde la perspectiva ancestral o suciedad desde la simbología.

Qué signfica que una paloma merodee por tu casa

Más allá del simbolismo, la biología también tiene su explicación. Las palomas son aves urbanas altamente adaptables que buscan lugares seguros para descansar o anidar, van a espacios con alimento disponible o se quedan en ambientes tranquilos y protegidos del viento.

Si tu casa reúne estas condiciones, es lógico que se acerquen. Desde este punto de vista, su presencia puede indicar que tu entorno es estable y amigable para la fauna urbana.

En líneas generales, si bien su presencia es buena señal, también es recomendable mantener la higiene del espacio, ya que las palomas son bastante sucias y pueden dejar residuos.