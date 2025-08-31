¿Qué significa este fenómeno? Las palomas suelen defecar en lugares específicos o espacios frecuentes porque, por lo general, están ubicadas debajo de zonas de descanso, anidación o donde hay fuente de alimento.

Estas aves comen semillas o insectos que pueden conseguir en algunas plantas o especies vegetales, por eso pasan tiempo en las alturas y de paso hacen caca. El problema radica en que el excremento de paloma puede ser muy asqueroso, poco higiénico, difícil de limpiar y hasta peligroso para la salud.

excremento de paloma El alimento, el descanso y la ubicación de los árboles son muy llamativos para las palomas.

Las palomas suelen repetir las mismas rutas o recorridos de vuelo con descansos en el medio. Cuando reposan en árboles, muros o sectores elevados donde encuentran paz o tienen comida, aprovechan para defecar.

Estas aves también anidan en tejados, cornisas y grietas donde dejan su materia fecal. Por todo esto es que la caca de paloma se concentra en ciertos lugares de la vereda, calle o plazas.

¿Cómo mantener las palomas alejadas de la casa?

Es normal que las palomas lleguen a casa en busca de protección, resguardo, un lugar para hacer sus nidos y por falta de alimento. Para espantar las palomas del hogar puedes considerar algunas recomendaciones y técnicas que no ponen en riesgo la vida de las aves.

palomas comiendo