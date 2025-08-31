¿Qué significa este comportamiento tan común en las palomas? 

Las palomas con una especie de ave de tamaño mediano, cuello corto, plumaje grisáceo y conductas urbanas. Las palomas se alimentan de semillas, frutas e insectos. Estas aves pueden ser un poco molestas y sucias, sobre todo para los ambientes más habitados.

Por motivos de alimentación y metabolismo, las palomas quizás defecan mucho más y con mayor frecuencia que otras aves. Esto se ve reflejado en los espacios urbanos, los suelos de cuidados o los sitios donde las palomas encuentran alimento fácil.

palomas
Las palomas pueden ser bastante molestas y sucias si no se espantan o controlan.

¿Por qué las palomas defecan siempre en los mismos lugares?

Las palomas defecan en cualquier parte sin importar lo que hay debajo. Muchas veces, caminando por la vereda, podemos observar círculos o sectores de caca de palomas concentrada, toda en el mismo lugar.

¿Qué significa este fenómeno? Las palomas suelen defecar en lugares específicos o espacios frecuentes porque, por lo general, están ubicadas debajo de zonas de descanso, anidación o donde hay fuente de alimento.

Estas aves comen semillas o insectos que pueden conseguir en algunas plantas o especies vegetales, por eso pasan tiempo en las alturas y de paso hacen caca. El problema radica en que el excremento de paloma puede ser muy asqueroso, poco higiénico, difícil de limpiar y hasta peligroso para la salud.

excremento de paloma
El alimento, el descanso y la ubicación de los árboles son muy llamativos para las palomas.

Las palomas suelen repetir las mismas rutas o recorridos de vuelo con descansos en el medio. Cuando reposan en árboles, muros o sectores elevados donde encuentran paz o tienen comida, aprovechan para defecar.

Estas aves también anidan en tejados, cornisas y grietas donde dejan su materia fecal. Por todo esto es que la caca de paloma se concentra en ciertos lugares de la vereda, calle o plazas.

¿Cómo mantener las palomas alejadas de la casa?

Es normal que las palomas lleguen a casa en busca de protección, resguardo, un lugar para hacer sus nidos y por falta de alimento. Para espantar las palomas del hogar puedes considerar algunas recomendaciones y técnicas que no ponen en riesgo la vida de las aves.

palomas comiendo
  • Coloca repelentes visuales para aves, tales como pequeños espantapájaros con forma de búho.
  • También puede bloquear el acceso a las palomas colocando alguna red o malla de plástico que no les permita posarse en tu casa.
  • Existen algunos repelentes naturales con lavanda, romero y albaca que pueden mantener a las aves alejadas.
  • Otra forma de ahuyentar a las palomas, es generar un ambiente desagradable con espinas y algunos CDs viejos que generen un efecto reflejo molesto para las aves.

