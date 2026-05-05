El Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y es el primer finalista de la Champions League

Bukayo Saka marcó la diferencia entre El Arsenal y el Atlético de Madrid

El único gol del encuentro fue anotado por el delantero inglés Bukayo Saka, quien aprovechó unos rebotes en el área y concretó a los 44 minutos del primer tiempo el gol del triunfo.

El encuentro comenzó muy parejo y extremadamente defensivo, apostando a algún error del rival para agredir. Cuando parecía que el Arsenal y el Atlético se iban a ir al descanso sin goles. A un minuto del final de la etapa, llegó de manera inesperada el gol del equipo inglés, cuando Saka se encontró dentro del área chica con la pelota luego de un rebote del arquero esloveno Jan Oblak, quien había contenido un potente remate del belga Leandro Trossard.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Duranxvz/status/2051750788402204791&partner=&hide_thread=false Gol de Saka ya lo gana el arsenal y se está metiendo en la final de la Champions pic.twitter.com/k1H5rurdLd — #DanyDuran (@Duranxvz) May 5, 2026

El Atlético de Madrid, tuvo masiva presencia argentina, con Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del DT Diego Simeone.

En el segundo tiempo, el Cholo Simeone, realizó varios cambios con el objetivo de refrescar la delantera de sus dirigidos pero les faltó mucha claridad e ideas en los últimos metros para llegar al empate. El delantero y goleador Julián Álvarez se resintió de su dolencia en el tobillo, y fue reemplazado a los 66 minutos.

La síntesis del Arsenal vs. Atlético de Madrid

UEFA Champions League Semifinal – vuelta-

Estadio: Emirates Stadium

Árbitro: Daniel Siebert (Ale)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

Arsenal (1): David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka; Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Atlético Madrid (0): Jan Oblak; Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill; Ademola Lookman, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Gol: en el primer tiempo, 44' Bukayo Saka (AR).

Cambios: ST: 57', Nahuel Molina por Robin Le Normand, Johnny Cardoso por Ademola Lookman y Alexander Sorloth por Giuliano Simeone (AT); 58', Piero Hincapié por Riccardo Calafiori, Noni Madueke por Bukayo Saka y Martin Odegaard por Eberechi Eze (AR), 66', Thiago Almada por Julián Álvarez y Álex Baena por Antoine Griezmann (AT); 74', Martín Zubimendi por Myles Lewis-Skelly; y 83', Gabriel Martinelli por Leandro Trossard (AT).