Cuándo vuelve a jugar Atlético Madrid y Arsenal por la Champions League: dónde verlo por TV

Cuándo vuelve a jugar Atlético Madrid y Arsenal por la Champions League

El partido de vuelta se realizará en el Emirates Stadium, en Londres, Inglaterra, el próximo martes 5 de mayo desde las 16, hora argentina. En caso de que vuelvan a empatar el encuentro se irá al tiempo extra y si el resultado no cambia se definirá desde el punto de penal.

Embed ¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Viktor Gyokeres la cruzó con mucha fuerza y anotó el 1-0 de Arsenal vs. Atlético de Madrid.



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Se trata de un enfrentamiento entre equipos que aún no logran obtener su primera Champions League y que prácticamente ya han ganado sus boletos para ser parte de la edición 2025/26.

Embed ¡¡PICÓ LA ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ LA CRUZÓ TAMBIÉN Y FIRMÓ EL 1-1 ENTRE ATLÉTICO DE MADRID Y ARSENAL.



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En el torneo doméstico el Atlético Madrid cosecha 60 puntos, está cuarto y le sacó 10 a su inmediato perseguidor, el Betis. Mientras que el Arsenal lidera la Premier League en una definición para el infarto: tiene 73 y el Manchester City tiene 30, con un partido menos.

El encuentro contará con la transmisión de Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium.

PSG - Bayern Múnich La otra llave de la Champions League se definirá el miércoles.

Champions League: una llave apasionante

Un día después, el miércoles 6 de mayo a partir de las 16, se definirá la otra llave de la Champions League. En el partido de ida el PSG le ganó al Bayern Múnich por 5 a 4 en el Parc des Princes y la definición de un partido que promete ser apasionante se disputará en el Allianz Arena, en Alemania.

El primer encuentro de las semifinales se llevó todas las miradas porque el resultado fue muy cambiante y en total convirtieron 9 goles; además, cuando parecía que el equipo francés se quedaba con una victoria holgada, los teutones reaccionaron y dejaron la serie totalmente abierta.

La definición para alquilar balcones se podrá seguir a través de las transmisiones de Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium.