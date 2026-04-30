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Por un lugar en la final

Cuándo vuelve a jugar Atlético Madrid y Arsenal por la Champions League: dónde verlo por TV

El Atlético Madrid y el Arsenal no se sacaron ventajas en la semifinal de la Champions League y la clasificación se definirá en Inglaterra

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La semana que viene se definirán los finalistas de la Champions League.

La semana que viene se definirán los finalistas de la Champions League.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano se vistió de gala para recibir el partido de ida correspondiente a las semifinales de la Champions League que tuvo en el campo de juego al Atlético de Madrid y al Arsenal, dos equipos que hasta el momento no han logrado ganar el trofeo del certamen más importante de Europa.

Para el conjunto inglés abrió el marcador Viktor Gyökeres a los 44 minutos de la primera etapa y para los españoles empató Julián Álvarez, quien salió con una molestia, a los 56 (ambos tantos fueron de penal) y la serie quedó totalmente abierta de cara al partido de vuelta a disputarse la próxima semana.

Atlético Madrid - Arsenal
Ambas llaves de la Champions League están totalmente abiertas.

Ambas llaves de la Champions League están totalmente abiertas.

Cuándo vuelve a jugar Atlético Madrid y Arsenal por la Champions League

El partido de vuelta se realizará en el Emirates Stadium, en Londres, Inglaterra, el próximo martes 5 de mayo desde las 16, hora argentina. En caso de que vuelvan a empatar el encuentro se irá al tiempo extra y si el resultado no cambia se definirá desde el punto de penal.

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Se trata de un enfrentamiento entre equipos que aún no logran obtener su primera Champions League y que prácticamente ya han ganado sus boletos para ser parte de la edición 2025/26.

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En el torneo doméstico el Atlético Madrid cosecha 60 puntos, está cuarto y le sacó 10 a su inmediato perseguidor, el Betis. Mientras que el Arsenal lidera la Premier League en una definición para el infarto: tiene 73 y el Manchester City tiene 30, con un partido menos.

El encuentro contará con la transmisión de Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium.

PSG - Bayern Múnich
La otra llave de la Champions League se definirá el miércoles.

La otra llave de la Champions League se definirá el miércoles.

Champions League: una llave apasionante

Un día después, el miércoles 6 de mayo a partir de las 16, se definirá la otra llave de la Champions League. En el partido de ida el PSG le ganó al Bayern Múnich por 5 a 4 en el Parc des Princes y la definición de un partido que promete ser apasionante se disputará en el Allianz Arena, en Alemania.

El primer encuentro de las semifinales se llevó todas las miradas porque el resultado fue muy cambiante y en total convirtieron 9 goles; además, cuando parecía que el equipo francés se quedaba con una victoria holgada, los teutones reaccionaron y dejaron la serie totalmente abierta.

La definición para alquilar balcones se podrá seguir a través de las transmisiones de Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium.

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