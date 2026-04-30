Riestra ganó en la Copa Sudamericana

Riestra ganó por primera vez en su corta historia en un torneo internacional al imponerse al conjunto uruguayo, pero para hacerlo tuvo que sufrir. El partido tuvo como protagonistas a los defensores que se vistieron de goleadores: Juan Randazzo para el equipo argentino (por duplicado) y Facundo Silvera para el Montevideo City Torque.

El que pegó primero fue el conjunto visitante cuando Silvera convirtió a los 19 minutos; luego fue Randazzo quien igualó a los 26 y puso en ventaja a su equipo a los 40, dejando los tres puntos "en casa" (la cancha de Deportivo Riestra no cumple las normas básicas de Conmebol, por lo que juega de local en la cancha de San Lorenzo).

De esta manera, Riestra alcanzó los cuatro puntos (fruto de un partido ganado y uno empatado, además cayó en una oportunidad) y quedó tercero en el Grupo F de la Copa Sudamericana:

Montevideo City Torque: 6 puntos (+ 2 goles). Gremio: 4 puntos (0). Deportivo Riestra: 4 puntos (0). Palestino: 2 puntos (-2).

Deportivo Riestra - Montevideo City Torque El increíble gol errado en la Copa Sudamericana.

¿Para qué te traje?: el increíble gol errado en la Copa Sudamericana que da la vuelta al mundo

La jugada que se hizo viral transcurrió a los 29 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro estaba 1 a 1, y el equipo uruguayo tuvo un tiro de esquina que cayó en el corazón del área.

Ignacio Arce, el número 1 del Deportivo Riestra, quiso salir a rechazar con sus manos, pero se terminó llevando por delante a un compañero y cayó al suelo dejando su arco sin protección.

Allí el delantero Salomón Rodriguez inventó una tijera que tenía como destino el fondo de la red, pero en el camino apareció Kevin Silva, quien quiso anotarse como otro de los goleadores defensores.

Embed ¡NO HABÍA ARQUERO Y LE PEGÓ POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO!



Kevin Silva tuvo la chance de poner a City Torque otra vez en ventaja contra Riestra.



El partido sigue 1-1.



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Sin embargo, su disparo se fue por arriba del travesaño, convirtiéndose en el video viral de la semana y despertando la pregunta: ¿para qué te traje?