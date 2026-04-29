Marcelo Eggel, capitán y referente del Deportivo Maipú, llegó a los 100 partidos en el Cruzado

Marcelo Eggel, capitán y referente del Deportivo Maipú

El 10, que en la previa del partido recibió una camiseta con el número 100 (como homenaje a la cantidad de partidos que alcanzó con el Cruzado), se refirió a esta marca personal: "100 partidos con esta camiseta la verdad que estoy muy contento, orgulloso de formar parte y de aportar mi granito de arena en la institución".

En cuanto al partido, manifestó: "Fue un lindo partido, pudimos quedarnos con los tres puntos y dedicárselo a la gente". A su vez, se lamentó por las situaciones que el Deportivo Maipú desperdició en los metros finales: "Tuvimos varias situaciones de gol y no las pudimos aprovechar. Es algo que tenemos que trabajar en la semana. Trataremos de afinar esos pequeños detalles porque pudimos ganar, pero puede ser que el partido que viene el no hacer los goles nos puede jugar en contra".

"La semana arranca distinto cuando ganás, el clima es distinto también. Son otras energías. Es más fácil encarar el partido que viene después de haber ganado", añadió Eggel, palabra autorizada para hablar del presente de la institución.

Con esta victoria Maipú salió de la zona roja y, a su vez, quedó a dos puntos del octavo puesto: "Pudimos despegarnos un poco del fondo. No mucho, pero es lindo mirar la tabla y no verte ahí abajo. Yo creo que es importante el cambio de aire. El equipo está enfocado al 100 % y al que le toca lo hace muy bien".

Embed - Eggel llegó a los 100 partidos en el triunfo de Deportivo Maipú ante Almagro

El duro momento personal que le tocó atravesar

Semanas atrás, luego de la victoria ante Colegiales por 3-1, Eggel sorprendió con una revelación que lo llevó a emocionarse en cámara. El mediocampista contó que su hija estuvo dos semanas internadas, había recibido el alta y, lamentablemente, tuvo que volver al hospital.

Ahora, más tranquilo al saber que ella ya se encuentra en casa, expresó: "Quiero agradecer a toda la gente que se tomó un segundito para mandarme un saludo, para mandarme fuerzas por mi nena. En la semana, después del partido, le dieron el alta. Así que ya estaba contento".

"La presión era más que nada era por ella, porque uno sufre al verla ahí estar en una cama de hospital. A nadie le gusta ver a tu hijo en esa situación. Estamos felices que está de vuelta en casa, esperemos que siga así", sentenció Eggel, el 10 del Deportivo Maipú.