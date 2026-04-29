Sanción ejemplar para el mendocino Esteban Andrada tras su día de furia

Sanción ejemplar para Esteban Andrada tras su día de furia

El Comité de Disciplina le otorgó una sanción histórica al mendocino: "12 partidos de suspensión por agredir a otro"; además, se le suma una fecha más ya que había recibido la doble amarilla antes de la agresión.

Embed Esteban Andrada, ex arquero de Boca y Lanús, se volvió loco y le metió UNA PIÑA a la carrera al capitán del Huesca pic.twitter.com/h8j4OMZNyA — PaseClave (@paseclave__) April 26, 2026

Es así que Andrada no podrá defender los colores del Real Zaragoza durante 13 partidos, perdiéndose el resto de la temporada en un equipo que está seriamente comprometido con el descenso.

El Real Zaragoza está ubicado en la posición 21 de 22 equipos con 35 puntos en una tabla donde descienden los cuatro últimos. Aún quedan cinco partidos para el final de la liga, pero el mendocino se los perderá.

Segunda división de España - Fecha 37 El club de Esteban Andrada está en problemas con el descenso.

La resolución del Comité de Disciplina en el caso de Esteban Andrada

El Comité de Disciplina dio a conocer las razones por las cuales decidieron sancionar por 12 fechas al ex arquero de Boca: "A juicio de este Comité son circunstancias concurrentes agravantes de la conducta: en primer lugar, debe referirse que la conducta agresora se produce estando el juego detenido y como reacción a la expulsión del jugador ulteriormente agresor, por doble amonestación. En lugar de retirarse al vestuario, conforme mandata el artículo 120.3 el jugador adopta una actitud agresiva y se dirige corriendo -de forma voluntaria- al capitán del equipo rival. Una vez le alcanza, (i). salta hacia él y (ii). Le propina un puñetazo".

Esteban Andrada Estevan Andrada recibió la tarjeta roja y estará fuera de las canchas mucho tiempo.

"La premeditación mínima que exige desplazarse hasta la posición del agredido, unida a la ejecución de la acción con uso de fuerza excesiva según recoge el acta, acredita un dolo específico que este Comité valora como circunstancia agravante de primer orden. La naturaleza del golpe -directo, en la cara, con fuerza excesiva- sitúa la conducta en el extremo más grave del espectro de agresiones subsumibles en el tipo", explica el documento.

"A ello se añade el resultado dañoso constatable: hematoma en el pómulo izquierdo, que acredita la intensidad real de la acción. La consecuencia de este hecho es la generación de una tangana entre los restantes jugadores. Es decir, la agresión genera una confrontación entre equipos que no es propia de los valores del deporte, puesto que es circunstancia que trasciende la agresión individual y pone en riesgo la integridad de terceros y el orden del encuentro. Además, ha de valorarse que el jugador agresor no depone su actitud y continua su ánimo confrontativo. Esto provocó que fuera necesaria la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proceder a trasladarle al vestuario", detalló el Comité de Disciplina.