Para todos los problemas de limpieza, roturas y arreglos existe un truco casero. Este tipo de procedimientos se caracterizan por ser económicos, sencillos, rápidos y seguros. Hoy te voy a compartir un truco para arreglar las baldosas rotas de la casa sin tener que sacarlas o cambiarlas.
El truco casero para arreglar y recuperar una baldosa rota
Cuando las baldosas de la casa se rompen o quiebran, no hay que desesperar. Con un truco casero y algunos materiales se puede resolver
Las baldosas de la casa en general no se deberían romper, pero existen algunos accidentes domesticos que lo generan. Cuando se nos cae algo pesado justo en la esquina de la baldosa, cuando quedó medio suelta después de que la pegaron o cuando es de mala calidad, se puede romper en pedacitos.
Existe un truco casero para arreglar una baldosa o varias baldosas rotas sin tener que reemplazarlas por peizas nuevas. Solo necesitas algunos materiales de construcción y un poco de tiempo.
Paso a paso: el truco casero para arreglar las baldosas rotas
Los azulejos, baldosas y cerámicas de la cocina y el baño con el paso del tiempo y los golpes se pueden agrietar.
Para realizar este truco casero y arreglar las baldosas, vas a necesitar: masilla de reparación, pintura acrílica del color de las baldosas, papel de lija, pincel y una espátula.
Este truco casero es ideal para cuando se quiebra una de las esquinas de las baldosas y no vale la pena sacarla para colocar una nueva. Si has perdido el pedazo roto no te preocupes.
- Antes de comenzar con el truco casero limpia bien la zona y prepara los materiales. Quita los restos de baldosa rota, el pegamento y la tierra.
- Prepara la masilla reparadora siguiendo las instrucciones que vienen en el producto.
- Coloca unos cartones en las esquinas para que la masilla no se pase a la baldosa de al lado ni pierda forma.
- Coloca la masilla con una espatula en el hueco que buscas rellenar. Deja que se seque bien y raspa con la lija para emparejar.
- Coloca pintura en la superficie para que no se note la grieta en las baldosas.
Consejos para limpiar y mantener las baldosas de la casa
Para limpiar, desengrasar y desinfectar las baldosas de la casa, también se puede recurrir a un truco casero.
Con una mezcla de vinagre, bicarbonato y agua se pueden remover los pegotes, hongos, restos de polvo, manchas de alimentos y gérmenes de las baldosas.
Solo hay que realizar un lavado con agua y ambos ingredientes y refregar con un trapo limpio.