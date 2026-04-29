El truco casero para arreglar y recuperar una baldosa rota

Existe un truco casero para arreglar una baldosa o varias baldosas rotas sin tener que reemplazarlas por peizas nuevas. Solo necesitas algunos materiales de construcción y un poco de tiempo.

Paso a paso: el truco casero para arreglar las baldosas rotas

Los azulejos, baldosas y cerámicas de la cocina y el baño con el paso del tiempo y los golpes se pueden agrietar.

Para realizar este truco casero y arreglar las baldosas, vas a necesitar: masilla de reparación, pintura acrílica del color de las baldosas, papel de lija, pincel y una espátula.

Este truco casero es ideal para cuando se quiebra una de las esquinas de las baldosas y no vale la pena sacarla para colocar una nueva. Si has perdido el pedazo roto no te preocupes.

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Antes de comenzar con el truco casero limpia bien la zona y prepara los materiales. Quita los restos de baldosa rota, el pegamento y la tierra. Prepara la masilla reparadora siguiendo las instrucciones que vienen en el producto. Coloca unos cartones en las esquinas para que la masilla no se pase a la baldosa de al lado ni pierda forma. Coloca la masilla con una espatula en el hueco que buscas rellenar. Deja que se seque bien y raspa con la lija para emparejar. Coloca pintura en la superficie para que no se note la grieta en las baldosas.

Consejos para limpiar y mantener las baldosas de la casa

Para limpiar, desengrasar y desinfectar las baldosas de la casa, también se puede recurrir a un truco casero.

limpiar baldosas Realiza una limpieza semanal de los pisos y baldosas de la casa.

Con una mezcla de vinagre, bicarbonato y agua se pueden remover los pegotes, hongos, restos de polvo, manchas de alimentos y gérmenes de las baldosas.

Solo hay que realizar un lavado con agua y ambos ingredientes y refregar con un trapo limpio.