Chau marcas de dedos en los vidrios, metales y electrodomésticos: con un truco casero

Paso a paso: cómo limpiar las marcas de dedos

Dependiendo el material, vas a poder eliminar y limpiar las marcas que dejan tus dedos en los objetos de metal, cristal, vidrio o en los electrodomesticos.

Estas marcas se producen porque los dedos, o más específicamente la piel, suelen tener aceites, grasas, transpiración y residuos que se transfieren a las superficies cuando las tocamos.

Si el vidrio está impecable, o la puerta del microondas es de un transparente brillante, es muy común que al tocarlos la grasa de los dedos quede marcada en el material, generando una mancha redonda y opaca.

Estas manchas o marcas de dedos, posteriormente, pueden atraer polvo, tierra o suciedad ambiental, generando una huella más visible y una mancha poco estética.

Para limpiar las marcas de dedos en cualquier superficie brillante, puedes recurrir a un truco casero muy sencillo y rápido. Para ello vas a necesitar vinagre y un paño suave que no suelte pelusas.

Recordemos que el vinagre es un acido natural con propiedades antibacterianas, antifungicas, desengrasante, abarasivo, removedor de sarro y neutralizador de olores.

Embed - Araceli Gonzalez on Instagram: "Si eres am@ de casa tienes que saber este tip #limpieza #amadecasa #hogar #clean #cleaninghacks" View this post on Instagram

Coloca en un recipiente pulverizador partes iguales de vinagre de limpieza y agua. Añade una cucharada de detergente de platos y una cucharada de abrillanatdor de lavavajillas.

Solo debes rociar esta mezcla de ingerdientes en las marcas de dedos o huellas y frotar un poco con el paño limpio. Un truco casero muy simple que sirve para limpiar marcas en electrodomesticos, metales, utensilios, cristales, espejos e incluso en teclados de computadoras muy sucios.

Un truco casero y algo más: otras manchas que puedo limpiar con vinagre

Con vinagre se pueden limpiar muchos tipos de manchas y realizar más de un truco casero de limpieza. Este producto es ideal para limpiar las marcas amarillas de transpiración que aparecen en la ropa blanca.

limpiar manchas Lo ideal es usar siempre vinagre combinado con agua o diluido para que no quede tan puro.

También se usa mucho para limpiar las manchas de óxido en los metales y los sedimentos de sarro en las griferías. Además, el vinagre es ideal para limpiar el moho, los hongos y la grasa.