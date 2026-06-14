Cómo mejorar el alcance de tu wifi en casa usando papel aluminio: truco casero efectivo

Aunque suene a mito de internet, usar papel de aluminio para mejorar el wifi funciona, pero tiene un truco. No hace que tu router tenga más potencia por arte de magia; lo que hace es actuar como un reflector.
Por defecto, las antenas de tu router lanzan la señal en todas direcciones. Si tienes el router pegado a una pared exterior, la mitad de tu señal se está perdiendo hacia la calle o la casa del vecino. La solución está en colocar una pantalla de papel aluminio.
Cómo mejorar el alcance de tu wifi usando papel aluminio
Científicos de la Universidad de Dartmouth demostraron que este sistema puede aumentar la fuerza de la señal en zonas específicas y, de paso, mejorar la seguridad al evitar que el wifi se salga de los límites de tu hogar.
Para que funcione bien, el papel aluminio no debe estar arrugado como una bola sobre el router, sino que debe estar estirado como una pantalla detrás de las antenas del wifi.
A la hora de hacer este truco casero, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Corta un trozo de cartón flexible o cartulina de unos 30x20 cm. Esto servirá de base. Si tu router tiene antenas externas, puedes hacer un par de ranuras en la parte inferior del cartón para poder encajarlo directamente en ellas más adelante.
- Cubre una de las caras del cartón con papel de aluminio, asegurándote de que quede lo más liso posible. Las arrugas excesivas dispersan la señal en diferentes direcciones.
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Curva ligeramente el cartón para que quede con forma de "C" o de pantalla de cine. Esta curvatura es la que guiará las ondas hacia el frente.
Ubica la pantalla justo detrás del router o de sus antenas. La cara con aluminio debe mirar hacia la zona de la casa donde quieres mejorar la cobertura.
El lado negativo del truco
Al concentrar la señal en una dirección, lógicamente la reducirás en la dirección opuesta. No uses este truco si el router está en el centro exacto de la casa y necesitas una amplia señal del wifi.
Si haces todo lo mencionado y no funciona, entonces será mejor que optes por el uso de tecnologías más nuevas, que suelen ser la solución.