Cómo mejorar el alcance de tu wifi en casa usando papel aluminio: truco casero efectivo

Para que funcione bien, el papel aluminio no debe estar arrugado como una bola sobre el router, sino que debe estar estirado como una pantalla detrás de las antenas del wifi.

A la hora de hacer este truco casero, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:

Corta un trozo de cartón flexible o cartulina de unos 30x20 cm. Esto servirá de base. Si tu router tiene antenas externas, puedes hacer un par de ranuras en la parte inferior del cartón para poder encajarlo directamente en ellas más adelante. Cubre una de las caras del cartón con papel de aluminio, asegurándote de que quede lo más liso posible. Las arrugas excesivas dispersan la señal en diferentes direcciones. Curva ligeramente el cartón para que quede con forma de "C" o de pantalla de cine. Esta curvatura es la que guiará las ondas hacia el frente. Ubica la pantalla justo detrás del router o de sus antenas. La cara con aluminio debe mirar hacia la zona de la casa donde quieres mejorar la cobertura.

truco, wifi Este truco casero ha sido demostrado por científicos.

El lado negativo del truco

Al concentrar la señal en una dirección, lógicamente la reducirás en la dirección opuesta. No uses este truco si el router está en el centro exacto de la casa y necesitas una amplia señal del wifi.

Si haces todo lo mencionado y no funciona, entonces será mejor que optes por el uso de tecnologías más nuevas, que suelen ser la solución.