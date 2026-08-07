El ojo de una simple cerradura en Roma permite ver tres países en línea

Una sencilla puerta de madera con una cerradura de latón hace que frente a ella se forman largas filas de turistas atraídos no por la puerta en sí, sino por el espectáculo que se esconde al mirar por su ojo.

Muestra una postal de la cúpula de la Basílica de San Pedro, enmarcada por los arcos del arbolado jardín interior diseñado a principios del siglo XVIII bajo el mandato del cardenal Ottoboni para crear un impacto visual premeditado.

Esta cúpula destaca con un tono plateado sobre el verde follaje; de noche, se ilumina en tonos dorados y con el paso de las estaciones, el cambio de las hojas renueva el encuadre al mirar por la cerradura.

La vista por el ojo de la cerradura.

Sin embargo, la alineación única en el mundo que superpone tres entidades soberanas en un mismo eje visual se divide en: la Villa del Priorato de Malta, representación territorial y sede de la Soberana Orden Militar de Malta reconocida como el único estado sin territorio del mundo.

Por otro lado, se aprecia la ciudad de Roma, perteneciente a Italia. Al fondo, la cúpula completa el encuadre dentro de la Ciudad del Vaticano. De este modo, la cerradura une en una sola mirada dos de los máximos símbolos del catolicismo: la sede del Papa y la histórica sede de los Caballeros.