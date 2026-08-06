Muchos países tienen animales en su escudo y la razón te sorprenderá: esto es lo qué representan

Por qué tantos países de Europa tienen animales en sus escudos

Escudo de España.

Muchos escudos parecen simpes composiciones de colores y figuras, pero en realidad cada uno de sus elementos responden no solo a un diseño que los representa, sino, a una tradición que empezó en la Edad Media, en Europa, donde los animales tienen un papel fundamental.

Un león por ejemplo, trasmitía valentia, un aguila poder, un ciervo sabiduría y así sucesivamente. Por eso, los animales son ideales para mostrarse frente a otros. Además, sus formas eran fáciles de reconocer desde lejos, un requisito fundamental en las batallas y los torneos medievales.

Los animales eran figuras muy útiles porque podían verse con claridad y comunicar una idea sin palabras. Cada especie estaba asociada con determinadas características, donde además de la valentina y el poder, el perro simbolizaba fidelidad y confianza, la liebrevelocidad y el tejón resistencia.

Escudo de Inglaterra.

Sin embargo, en ciertos casos no todos los animales son reales. También existen animales imaginarios como dragones, grifos, unicornios y criaturas de los relatos medievales que fueron incorporados porque representaban fuerza, vigilancia, protección o poder.

En Inglaterra, por ejemplo, su escudo tiene tres leones dorados sobre un fondo rojo, que en términos heráldicos, son leones guardantes. En el caso de España, uno de sus cuatro sectores principales contiene un león de color púrpura, coronado y ubicado sobre un fondo plateado para representa al antiguo Reino de León.

Es por eso que cada escudo es una historia visual que contiene mucha información y poder en su diseño al usar animales.