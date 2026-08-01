El animal al que atropellan tanto que su población no se recupera

A lo largo de 18 meses, el equipo recorrió838 km, siguiendo rutas, capturando y marcando erizos durante el trayecto, que se transformarían en los sujetos del experimento que estaban llevando a cabo.

Las poblaciones pequeñas de erizos son las que más sufren el atropellamiento de estos animales.

También buscaron animales atropellados. El proceso era arduo, ya que debían recorrer los diferentes caminos elegidos durante la madrugada, debido a que los erizos intentaban cruzarlos mayormente de noche.

Al comparar ambos conjuntos de datos, se determinó que el tráfico causaba la muerte de entre el 15 y el 29 por ciento de cada población local cada año, un número muy elevado. Las autopistas fueron responsables de entre el 38 y el 41 por ciento de todas las muertes registradas. Esto convirtió al tráfico en la principal causa de mortalidad en todas las ubicaciones estudiadas.

Qué significa esto para los animales

La sorpresa llegó al comparar los sitios: aunque las poblaciones más grandes eran las que más erizos perdían por atropellamientos, lograron mantenerse estables gracias a que los nacimientos y la supervivencia compensaron las pérdidas.

Las poblaciones pequeñas mostraron una realidad totalmente opuesta, ya que los grupos de menos de 15 animales no podían compensar ni siquiera un par de muertes por atropellamiento. Para estos sitios, perder uno o dos animales al año era suficiente para desencadenar el declive.

Respecto a este preocupante escenario, la Dra. Moore concluyó: “Los erizos están disminuyendo en el Reino Unido y hemos descubierto cómo incluso una pequeña cantidad de atropellos, quizás solo uno o dos individuos al año, podría tener efectos devastadores en una población que ya de por sí es pequeña”.