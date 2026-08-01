El animal al que atropellan tanto que su población no se recupera

Un pequeño animal muy característico de Europa está en peligro en Inglaterra. Lo que sucede es que debe cruzar los caminos que se encuentran en su hábitat natural, y al hacerlo son atropellados por los autos que los usan. Y, según un estudio reciente, no pueden recuperar su población, lo que puede parecer algo malo, pero no lo es necesariamente.
Se trata del erizo. Un estudio liderado por la doctora Lauren Moore de la Universidad de Nottingham Trent demostró que estos animales mantienen su población estable, aunque los grupos más pequeños se ven afectados en mayor medida.
Los resultados del estudio
Los investigadores seleccionaron cuatro ubicaciones en pueblos y localidades de Nottinghamshire, debido a que tenían diferentes poblaciones de erizos y muchas carreteras, algo vital para el estudio.
A lo largo de 18 meses, el equipo recorrió838 km, siguiendo rutas, capturando y marcando erizos durante el trayecto, que se transformarían en los sujetos del experimento que estaban llevando a cabo.
También buscaron animales atropellados. El proceso era arduo, ya que debían recorrer los diferentes caminos elegidos durante la madrugada, debido a que los erizos intentaban cruzarlos mayormente de noche.
Al comparar ambos conjuntos de datos, se determinó que el tráfico causaba la muerte de entre el 15 y el 29 por ciento de cada población local cada año, un número muy elevado. Las autopistas fueron responsables de entre el 38 y el 41 por ciento de todas las muertes registradas. Esto convirtió al tráfico en la principal causa de mortalidad en todas las ubicaciones estudiadas.
Qué significa esto para los animales
La sorpresa llegó al comparar los sitios: aunque las poblaciones más grandes eran las que más erizos perdían por atropellamientos, lograron mantenerse estables gracias a que los nacimientos y la supervivencia compensaron las pérdidas.
Las poblaciones pequeñas mostraron una realidad totalmente opuesta, ya que los grupos de menos de 15 animales no podían compensar ni siquiera un par de muertes por atropellamiento. Para estos sitios, perder uno o dos animales al año era suficiente para desencadenar el declive.
Respecto a este preocupante escenario, la Dra. Moore concluyó: “Los erizos están disminuyendo en el Reino Unido y hemos descubierto cómo incluso una pequeña cantidad de atropellos, quizás solo uno o dos individuos al año, podría tener efectos devastadores en una población que ya de por sí es pequeña”.