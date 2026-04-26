Cómo transformar un viejo televisor en un Smart TV sofisticado gracias al puerto HDMI

Un televisor no solo es un dispositivo que nos permite ver canales de entretenimiento e información a través del cable. Es que también podemos acceder a distintos tipos de ocio a partir de su puerto HDMI. Para esto, solo necesitaremos un pequeño dispositivo que, tras conectarlo al artefacto, lo transformará en un sofisticado y potente Smart TV, con aplicaciones de todo tipo y para todos los gustos.
Así podés convertir tu viejo televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI y a un pequeño dispositivo
Gracias a la tecnología de los reproductores Roku, cualquier pantalla con un puerto HDMI puede convertirse en un centro de entretenimiento sofisticado, permitiendo que el concepto de streaming llegue al living de casa de forma sencilla y económica. Este pequeño dispositivo, similar a un pen drive, nos permitirá transformar el viejo televisor en un Smart TV última generación.
La principal ventaja de integrar un dispositivo Roku es la apertura a un catálogo casi infinito. Tras conectarlo al puerto HDMI del televisor, tendrás acceso inmediato a plataformas como Netflix, Hulu y YouTube. Además, este sistema no impone tarifas mensuales por el uso del artefacto, ya que la filosofía es clara: el usuario es dueño del equipo y solo paga por las suscripciones o canales premium que decida contratar de forma individual.
En la misma línea, el Roku TV es un aparato de fácil instalación. Para comenzar, solo se necesita una conexión a internet de alta velocidad, una fuente de energía y un teléfono inteligente o computadora para la activación inicial. El puente físico es el puerto HDMI: una vez conectado, el televisor despliega una guía paso a paso que conduce al usuario por la configuración de red y la creación de una cuenta necesaria para personalizar su galería de canales.
En lo que concierne a la interfaz, Roku ha diseñado una experiencia intuitiva y fácil de usar. No obstante, bajo esa apariencia sencilla se esconde un procesador potente, capaz de satisfacer las exigencias de los espectadores más experimentados que buscan rapidez en la navegación.
A su vez, el dispositivo está preparado para optimizar la señal según las capacidades del televisor, ofreciendo calidades que van desde el HD estándar hasta el 4K y HDR. Esto garantiza colores más intensos y detalles nítidos que permiten al espectador sumergirse por completo en sus contenidos favoritos.
En lo que concierne al precio de este artefacto que se conecta al puerto HDMI del televisor, dependerá del tipo de Roku TV elegido. En promedio, podemos conseguirlo en Mercado Libre entre los $50.000 y $80.000.