Cómo transformar un viejo televisor en un Smart TV sofisticado gracias al puerto HDMI

televisor hdmi El puerto HDMI del televisor es un tesoro: permite transformar el dispositivo en un potente Smart TV.

En la misma línea, el Roku TV es un aparato de fácil instalación. Para comenzar, solo se necesita una conexión a internet de alta velocidad, una fuente de energía y un teléfono inteligente o computadora para la activación inicial. El puente físico es el puerto HDMI: una vez conectado, el televisor despliega una guía paso a paso que conduce al usuario por la configuración de red y la creación de una cuenta necesaria para personalizar su galería de canales.

En lo que concierne a la interfaz, Roku ha diseñado una experiencia intuitiva y fácil de usar. No obstante, bajo esa apariencia sencilla se esconde un procesador potente, capaz de satisfacer las exigencias de los espectadores más experimentados que buscan rapidez en la navegación.

Roku TV Este aparato se conecta al puerto HDMI del televisor.

A su vez, el dispositivo está preparado para optimizar la señal según las capacidades del televisor, ofreciendo calidades que van desde el HD estándar hasta el 4K y HDR. Esto garantiza colores más intensos y detalles nítidos que permiten al espectador sumergirse por completo en sus contenidos favoritos.

En lo que concierne al precio de este artefacto que se conecta al puerto HDMI del televisor, dependerá del tipo de Roku TV elegido. En promedio, podemos conseguirlo en Mercado Libre entre los $50.000 y $80.000.