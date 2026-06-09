El Mundial 2026 está al caer y seguramente ya estás pensando en cómo ver cada uno de los partidos. Aunque, históricamente, el televisor fue el artefacto por excelencia para mirar la máxima cita futbolística y luego millones de televidentes prefirieron llevar la pasión en el bolsillo y ver los cotejos en su teléfono, existe un pequeño dispositivo que transformará tu experiencia.
Ni televisor ni teléfono: así podés ver los partidos del Mundial como si estuvieras en la sala del cine gracias a un pequeño dispositivo
Viví el Mundial 2026 como si estuvieras en la sala del cine gracias a un sofisticado aparato que está de oferta en Mercado Libre
Pocos lo saben: así podés ver los partidos del Mundial 2026 como si estuvieras en la sala del cine
Si querés ver los partidos como si estuvieras en la sala del cine, solamente tenés que comprar un proyector. Estos pequeños dispositivos, tal como lo indica su nombre, permiten proyectar una imagen nítida en la pared, evitando así mirar la citad futbolística en el tradicional televisor o en la pequeña pantalla del celular.
Históricamente reservados para ámbitos corporativos, educativos o comerciales, los proyectores han ganado protagonismo en las casas debido al abaratamiento de costos y la innovación tecnológica constante. En la actualidad, se posicionan como la alternativa perfecta para vivir el Mundial 2026, permitiendo que un pequeño dispositivo portátil transforme cualquier habitación en una verdadera sala de cine.
Si no tenés un proyector, podés aprovechar una oferta imperdible en Mercado Libre. Por tan solo $84.587 (el precio incluye una rebaja del 45%) conseguirás un dispositivo ideal para ver el Mundial 2026. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $14.097.
Este pequeño artefacto tiene la capacidad de proyectar imágenes de hasta 130 pulgadas y cuenta con un sistema de rotación de 180 grados. Esta cualidad facilita la visualización de los partidos tanto en paredes lisas como en el techo, adaptándose con facilidad a dormitorios o livings gracias a un diseño liviano y compacto.
En el apartado técnico, el proyector soporta definición 4K mediante su entrada HDMI e incluye puertos USB para conectar otros artefactos tales como un Chromecast o TV Stick. Además, su compatibilidad inalámbrica permite transmitir de forma directa la pantalla desde dispositivos iOS, Android o Mac con total fluidez.
Finalmente, para garantizar una atmósfera de cancha, el proyector posee sonido integrado, control remoto, salida para auriculares y conexión Bluetooth, consolidando a este sistema compacto como la opción definitiva para ver todos los partidos del Mundial 2026.