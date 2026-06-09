Ni televisor ni teléfono: así podés ver los partidos del Mundial como si estuvieras en la sala del cine gracias a un pequeño dispositivo

Si no tenés un proyector, podés aprovechar una oferta imperdible en Mercado Libre. Por tan solo $84.587 (el precio incluye una rebaja del 45%) conseguirás un dispositivo ideal para ver el Mundial 2026. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $14.097.

proyector mercado libre Proyector de oferta en Mercado Libre.

Este pequeño artefacto tiene la capacidad de proyectar imágenes de hasta 130 pulgadas y cuenta con un sistema de rotación de 180 grados. Esta cualidad facilita la visualización de los partidos tanto en paredes lisas como en el techo, adaptándose con facilidad a dormitorios o livings gracias a un diseño liviano y compacto.

En el apartado técnico, el proyector soporta definición 4K mediante su entrada HDMI e incluye puertos USB para conectar otros artefactos tales como un Chromecast o TV Stick. Además, su compatibilidad inalámbrica permite transmitir de forma directa la pantalla desde dispositivos iOS, Android o Mac con total fluidez.

proyector ML Ni televisor ni teléfono: este es el mejor dispositivo para ver los partidos del Mundial 2026.

Finalmente, para garantizar una atmósfera de cancha, el proyector posee sonido integrado, control remoto, salida para auriculares y conexión Bluetooth, consolidando a este sistema compacto como la opción definitiva para ver todos los partidos del Mundial 2026.