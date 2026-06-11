Lo que para muchos fanáticos argentinos fue una enorme decepción mundialista terminó convirtiéndose en un premio inesperado. Es que una empresa lanzó una original campaña para compensar a quienes vieron frustrado su sueño de ir al Mundial 2026: regaló televisores a las primeras 100 personas que acreditaron que les habían rechazado la visa para ingresar a Estados Unidos.
Les negaron la visa para el Mundial y se llevaron un televisor: la insólita movida que sorprendió a cientos
Una empresa obsequió televisores nuevos a quienes no pudieron viajar a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026
La iniciativa, bautizada “TeleVISAdos”, se realizó el pasado 10 de junioen Ciudad de Buenos Aires. Para acceder al beneficio, los interesados debían presentar el certificado del turno y la notificación oficial que confirmara la negativa de la visa entre enero y junio de este año. Quienes llegaron entre los primeros cien recibieron un televisor sin cargo.
Del sueño de ir al Mundial 2026 al premio consuelo
La propuesta surgió en medio de la expectativa por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo que se disputa desde este jueves en Estados Unidos, Canadá y México. Muchos hinchas iniciaron los trámites para viajar y acompañar al equipo, pero no todos lograron obtener la documentación necesaria.
Uno de los beneficiados fue Tomás Vageller, jugador profesional de videojuegos de 24 años, quien relató su experiencia tras recibir el televisor. “Fui a hacerme la visa porque todos pensamos que puede ser el último Mundial de Lionel Messi”, expresó. “Es muy triste no poder verlo, pero bueno, me voy con un regalo”, agregó.
La acción fue impulsada por Noblex, y rápidamente generó repercusión en redes sociales luego de que la empresa difundiera el mensaje: “Traé tu visa denegada y llevate un TV gratis”.
Mientras miles de argentinos siguen con atención el camino de la Selección en el Mundial, algunos encontraron una forma inesperada de transformar una mala noticia en la mejor excusa para disfrutar los partidos desde casa, frente a una pantalla nueva.