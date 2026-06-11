Les negaron la visa para el Mundial y se llevaron un televisor: la insólita movida que sorprendió a cientos

La iniciativa, bautizada “TeleVISAdos”, se realizó el pasado 10 de junioen Ciudad de Buenos Aires. Para acceder al beneficio, los interesados debían presentar el certificado del turno y la notificación oficial que confirmara la negativa de la visa entre enero y junio de este año. Quienes llegaron entre los primeros cien recibieron un televisor sin cargo.

tv noblex mundial Una argentina, contentísima con su nuevo televisor ante la negativa de la visa. Captura de video.

Del sueño de ir al Mundial 2026 al premio consuelo

La propuesta surgió en medio de la expectativa por la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo que se disputa desde este jueves en Estados Unidos, Canadá y México. Muchos hinchas iniciaron los trámites para viajar y acompañar al equipo, pero no todos lograron obtener la documentación necesaria.