Es la serie coreana que arrasa y brilla Jisoo la estrella pop de los K-Dramas

De la serie Snowdrop podemos decir que fue uno de los 5 títulos más vistos de la plataforma de Disney Plus en la mayoría de los mercados de Asia-Pacífico durante las cinco semanas consecutivas después de su estreno.

Centrada en el romance prohibido de una pareja joven, Snowdrop presenta a Jisoo, que debuta como protagonista de un drama coreano. La serie hará vivir a los espectadores una auténtica montaña rusa llena de emoción, acción y romance.

Este drama centrado en un amor prohibido es protagonizado por la cantante Jisoo, integrante de Blackpink, la famosa agrupación femenina de K-Pop, marcando así su debut en los dramas coreanos.

Disney Plus: de qué se trata la serie coreana Snowdrop

Snowdrop está ambientada en 1987, cuando Corea del Sur estaba gobernada por un gobierno dictatorial. El estudiante de posgrado Im Soo Ho está cubierto de sangre y salta al dormitorio femenino de la Universidad de Mujeres de Hosoo.

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Eun Young Cho lo encuentra y lo ayuda a esconderlo. Desarrollan una relación romántica. Im Soo Ho es estudiante de posgrado en una prestigiosa universidad. Es coreano-alemán. Tiene carisma y también es misterioso.

Eun Young Cho está en el primer grado de la Universidad de Mujeres de Hosoo. Ella es una de las principales en literatura inglesa. Conoció a Im Soo Ho en una cita a ciegas y se enamoró de él a primera vista.

Kye Boon Ok dejó de ingresar a la universidad debido a su pobre origen familiar. Ahora trabaja como telefonista en un dormitorio de mujeres. Fingiendo ser una estudiante universitaria, asiste a una cita a ciegas con Eun Young Cho.

Kye Boon Ok luego se involucra en un caso. Lee Kang Moo es el líder del equipo 1 en NSP (Planificación de Seguridad Nacional). Es un hombre de principios, que no se compromete en ninguna situación.

Disney Plus: reparto de la serie coreana Snowdrop

Jung Hae-In

Jisoo

Tráiler de la serie coreana Snowdrop