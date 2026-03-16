La romántica serie turca que en 8 capítulos te enamorarás y no dejarás de ver

La serie gira en torno al reconocido arquitecto Deniz y a la popular editora Güne, quienes, al borde de estar en camino al matrimonio, experimentan rupturas en sus respectivas vidas.

Sin embargo, sus vidas dan un giro transformador cuando, la misma noche, sus caminos se cruzan por casualidad. Un mensaje en sus teléfonos los embarca en un viaje que les hará cambiar todo.

En esta nueva aventura, los dos llegarán a descubrir las piezas faltantes en su relación y redescubrir lo que significa el amor. Protagonizada por Hande Erçel y Bar Arduç.

Disney Plus: de qué trata la serie turca Recuerdos del amor

Seis meses después de su dolorosa ruptura cuando estaban a punto de casarse, Güne y Deniz reciben el mismo mensaje extraño de que son herederos de una casa misteriosa en Capadocia.

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Güne, una estrella de las redes sociales, espera financiar con esta herencia los sueños de su hermana.

Deniz solo la acompaña para alejarla de otra persona. Mientras avanzan en este viaje inesperado, deben enfrentar el pasado y decidir si el amor aún tiene una posibilidad en su futuro.

Disney Plus: reparto de la serie turca Recuerdos del amor

Hande Erçel

Bar Arduç

Feyyaz erifolu

Baak Gümülcineliolu

Sezin Akbaoullar

Fatih Al

Tráiler de la serie turca Recuerdos del amor