Recién acaba de estrenarse la última temporada de la serie épica y romántica más vista

Del elenco también participan Sophie Skelton en el papel de Brianna y Richard Rankin como Roger MacKenzie.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Kieran Bew como el capitán Charles Cunningham, Frances Tomelty como Elspeth Cunningham y Carla Woodcock como Amaranthus Grey.

Esta historia épica es una adaptación de las famosas novelas de fantasía romántica de Diana Gabaldon sobre una enfermera de combate de la II Guerra Mundial que viaja en el tiempo.

Disney Plus: de qué trata la serie Outlander

La sinopsis oficial de Outlander de la 8 temporada adelanta que Jamie y Claire Fraser regresarán a Fraser’s Ridge, donde el hogar que dejaron atrás se ha transformado en un asentamiento próspero.

La lucha por sacar adelante esta propiedad y mantener la identidad familiar será el eje de estos nuevos episodios, mientras la amenaza ya no viene solo de la guerra externa, sino de las tensiones internas y los secretos que emergen.

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Caitriona Balfe, protagonista junto a Sam Heughan, ha destacado que la entrega final será “igual de impactante” que el resto de temporadas.

Claire, Jamie y el joven Ian van a abandonar las colonias rumbo a su amada tierra natal: Escocia, pero los peligros de la Guerra Revolucionaria los obligan a elegir entre apoyar a sus seres queridos y luchar por la tierra que han convertido en su nuevo hogar.

Disney Plus: reparto de la serie Outlander

Caitríona Balfe

Sam Heughan

Tobias Menzies

Tráiler de la serie Outlander