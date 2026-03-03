Fue la serie más vista y exitosa del 2025 pero su espectacular trama y su magistral forma del relato la hicieron convertirse en un fenómeno mundial, se trata de Shogun y Disney Plus la tiene en su completo catálogo.
Fue la serie de samuráis más exitosa del 2025 y aún continúa vigente
La trama de Shogun se desarrolla en un universo donde el choque de culturas, la estrategia política y las batallas de honor definen el destino de sus personajes. La odisea del navegante inglés John Blackthorne, interpretado magistralmente por Cosmo Jarvis, quien tras naufragar en costas japonesas se encuentra inmerso en una compleja red de lealtades y traiciones, es el eje central de esta cautivadora historia.
Tras perderse en el mar, el inglés John Blackthorne despierta en un lugar que pocos europeos conocen y menos aún han visto: Japón. Inmerso en la hermética sociedad nipona del siglo XVII, una tierra en la que la línea que separa la vida de la muerte es muy fina, Blackthorne debe enfrentarse no sólo a un pueblo extranjero, con costumbres e idioma desconocidos, sino también a sus propias definiciones de moralidad, verdad y libertad.
A medida que las luchas políticas internas y el choque de culturas conducen a un conflicto aparentemente inevitable, la pasión y la pérdida ponen a prueba a Blackthorne, que se debate entre dos mundos que cambiarán para siempre.
Disney Plus: de qué trata la serie Shogun
La serie de 10 episodios está ambientada en Japón en el año 1600, durante el comienzo de una guerra civil que definirá un siglo. El productor Hiroyuki Sanada interpreta a Lord Yoshii Toranaga, quien lucha por su vida mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unen contra él.
Cuando un misterioso barco europeo es encontrado abandonado en un pueblo pesquero cercano, su capitán inglés, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), llega con secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza del poder y devastar la formidable influencia de los propios enemigos de Blackthorne: los sacerdotes jesuitas y los comerciantes portugueses.
Los destinos de Toranaga y Blackthorne quedan inextricablemente ligados a su traductora, Toda Mariko (Anna Sawai), una misteriosa noble cristiana y la última de una línea de sucesión deshonrada.
Mientras sirve a su señor en medio de este tenso panorama político, Mariko debe reconciliar su nueva amistad con Blackthorne, su compromiso con la fe que la salvó y su deber para con su difunto padre.
Disney Plus: reparto de la serie Shogun
- Hiroyuki Sanada
- Cosmo Jarvis
- Anna Sawai
- Tadanobu Asano
- Takehiro Hira
- Tommy Bastow
- Fumi Nikaido
- Moeka Hoshia