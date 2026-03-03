Fue la serie de samuráis más exitosa del 2025 y aún continúa vigente

A medida que las luchas políticas internas y el choque de culturas conducen a un conflicto aparentemente inevitable, la pasión y la pérdida ponen a prueba a Blackthorne, que se debate entre dos mundos que cambiarán para siempre.

Disney Plus: de qué trata la serie Shogun

La serie de 10 episodios está ambientada en Japón en el año 1600, durante el comienzo de una guerra civil que definirá un siglo. El productor Hiroyuki Sanada interpreta a Lord Yoshii Toranaga, quien lucha por su vida mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unen contra él.

shogun2

Cuando un misterioso barco europeo es encontrado abandonado en un pueblo pesquero cercano, su capitán inglés, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), llega con secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza del poder y devastar la formidable influencia de los propios enemigos de Blackthorne: los sacerdotes jesuitas y los comerciantes portugueses.

Los destinos de Toranaga y Blackthorne quedan inextricablemente ligados a su traductora, Toda Mariko (Anna Sawai), una misteriosa noble cristiana y la última de una línea de sucesión deshonrada.

Mientras sirve a su señor en medio de este tenso panorama político, Mariko debe reconciliar su nueva amistad con Blackthorne, su compromiso con la fe que la salvó y su deber para con su difunto padre.

Disney Plus: reparto de la serie Shogun

Hiroyuki Sanada

Cosmo Jarvis

Anna Sawai

Tadanobu Asano

Takehiro Hira

Tommy Bastow

Fumi Nikaido

Moeka Hoshia

Tráiler de las serie Shogun