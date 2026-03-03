Paul McCartney confesó cuáles son sus 4 películas favoritas

Embed - The Girl Can't Help It (1956) - Trailer - Frank Tashlin

"On the Waterfront" (1954), dirigida por Elia Kazan. Es un drama social protagonizado por Marlon Brando y trata sobre corrupción sindical y dilemas morales en los muelles de Nueva York. "Una película fantástica", resumió el bajista.

Embed - On the Waterfront (1954) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

"Get Out" (2017), dirigida por Jordan Peele. Este thriller de terror ofrece una fuerte lectura racial sobre una visita familiar que se convierte en pesadilla.

Embed - Get Out Official Trailer 1 (2017) - Daniel Kaluuya Movie

"The Last Waltz" (1978), dirigida por Martin Scorsese. Documental sobre el concierto despedida de The Band, considerado uno de los mejores films musicales de la historia. "Es una buena para completar la lista", concluyó el artista.

Embed - The Last Waltz Official Trailer #2 - Richard Manuel Movie (1978) HD

Además, McCartney destacó que uno de los documentales que más le han impactado es "Cow" del 2021, el cual narra la vida diaria de una vaca lechera. "Es bastante fuerte, pero muy buena. Me recordó a la canción de Linda del mismo nombre, que es igual de poderosa", mencionó el cantautor.

¿En qué películas ha aparecido Paul McCartney?

Además de haber desarrollado una carrera musical, el artista también formó parte de varias películas, como por ejemplo: