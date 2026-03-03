El ex Beatle estrenó la semana pasada un documental con Prime Video donde se explora la vida del artista tras separarse de la banda oriunda de Liverpool.
Paul McCartney confesó cuáles son sus 4 películas favoritas
Sus elecciones cinematográficas reflejan no solo su gusto personal, sino un profundo entendimiento del séptimo arte.
En el marco del estreno de este documental, el cantante Paul McCartney fue consultado por sus 4 películas favoritas, las cuales sorprendieron a más de una persona.
¿Cuáles son las 4 películas favoritas de Paul McCartney?
"The Girl Can’t Help It" (1956), dirigida por Frank Tashlin. Es una comedia musical protagonizada por Jayne Mansfield, y es una cinta clave en la difusión del primer rock and roll en el cine. "Siempre me encantó esa y la veo una y otra vez", asegura McCartney.
"On the Waterfront" (1954), dirigida por Elia Kazan. Es un drama social protagonizado por Marlon Brando y trata sobre corrupción sindical y dilemas morales en los muelles de Nueva York. "Una película fantástica", resumió el bajista.
"Get Out" (2017), dirigida por Jordan Peele. Este thriller de terror ofrece una fuerte lectura racial sobre una visita familiar que se convierte en pesadilla.
"The Last Waltz" (1978), dirigida por Martin Scorsese. Documental sobre el concierto despedida de The Band, considerado uno de los mejores films musicales de la historia. "Es una buena para completar la lista", concluyó el artista.
Además, McCartney destacó que uno de los documentales que más le han impactado es "Cow" del 2021, el cual narra la vida diaria de una vaca lechera. "Es bastante fuerte, pero muy buena. Me recordó a la canción de Linda del mismo nombre, que es igual de poderosa", mencionó el cantautor.
¿En qué películas ha aparecido Paul McCartney?
Además de haber desarrollado una carrera musical, el artista también formó parte de varias películas, como por ejemplo:
- A Hard Day's Night (1964)
- Help! (1965)
- Magical Mistery Tour (1967)
- Yellow Submarine (1968)
- Let It Be (1970)
- Give my Regards to Broad Street (1984)
- Eat the Rich (1987)
- Piratas del Caribe: la venganza de Salazar (2017)
- The Beatles: Get Back (2021), documental de Peter Jackson
- Beatles '64 (2024)