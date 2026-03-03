Netflix conquista al mundo con una serie coreana de 16 capítulos

Netflix dispone de un catálogo de series y películas, que se destaca por contar con una gran variedad. Una serie coreana ha sabido ser una de las más elegidas durante todo el 2025, y lo ha logrado de la mano de una historia que combina drama y romance, un relato top del género en la plataforma, y con solamente 16 capítulos en total: Si la vida te da mandarinas...
La serie se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix, confirmando el fanatismo de los suscriptores por las historias coreanas
Los suscriptores de Netflix parecen haberle dicho adiós a las series y películas de producción española y turcas, y es que ya no aparecen entre las opciones tendencias en la plataforma. En cambio, las que vienen ocupando este lugar, son las historias asiáticas, puntualmente las coreanas, arrasando en visitas de la mano de relatos cortos y muy atractivos.
El drama y el romance vuelven a triunfar en el catálogo de series y películas, presentes en esta serie de apenas 16 capítulos que supo tener su pico más alto de reproducciones en el 2025. Se estima que el presupuesto superó los 45 millones de dólares, convirtiéndola en una de las series coreanas más caras de la historia de todo Netflix debido a su ambientación de época y efectos visuales.
La trama de los protagonistas de esta serie de Netflix, Ae-sun y Gwan-sik, está basada en la vida de Hong Kyung Ja y su esposo. Las ofertas coreanas se destacan por historias muy atrapantes desde lo emocional, y es que en el catálogo de series y películas, esta oferta suma un relato en donde ella tuvo que luchar contra la pobreza y la falta de educación para convertirse en una líder comunitaria.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix el 7 de marzo de 2025, y desde entonces es una de las mejores historias coreanas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Si la vida te da mandarinas...
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie coreana, Si la vida te da mandarinas... centra su historia en: "En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo".
Esta serie es uno de los motivos por el cual las ofertas coreanas están arrasando en visitas dentro de Netflix. Son cortas y muy atrapantes.
Reparto de Si la vida te da mandarinas…, la serie de Netflix
- IU
- Park Bo-gum
- Moon So-ri
- Park Hae-joon
- Kim Yong-lim
- Na Moon-hee
- Yeom Hye-ran
- Oh Min-ae
- Choi Dae-hoon
- Chang Hyae-jin
- Cha Mi-kyeong
- Lee Soo-mi
- Baik Ji-won
- Cheong Hae-kyun
- Kim Seon-ho
- Lee Jun-young
- Kang You-seok
- Lee Soo-kyung
Dónde ver la serie Si la vida te da mandarinas…, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Si la vida te da mandarinas… se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Si la vida te da mandarinas… se puede ver en Netflix.
- España: la serie Si la vida te da mandarinas… se puede ver en Netflix.