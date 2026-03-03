Netflix conquista al mundo con una serie coreana de 16 capítulos

La trama de los protagonistas de esta serie de Netflix, Ae-sun y Gwan-sik, está basada en la vida de Hong Kyung Ja y su esposo. Las ofertas coreanas se destacan por historias muy atrapantes desde lo emocional, y es que en el catálogo de series y películas, esta oferta suma un relato en donde ella tuvo que luchar contra la pobreza y la falta de educación para convertirse en una líder comunitaria.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix el 7 de marzo de 2025, y desde entonces es una de las mejores historias coreanas de la plataforma.

si la vida te da mandarinas 1

Netflix: de qué trata la serie Si la vida te da mandarinas...

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie coreana, Si la vida te da mandarinas... centra su historia en: "En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo".

Esta serie es uno de los motivos por el cual las ofertas coreanas están arrasando en visitas dentro de Netflix. Son cortas y muy atrapantes.

Reparto de Si la vida te da mandarinas…, la serie de Netflix

IU

Park Bo-gum

Moon So-ri

Park Hae-joon

Kim Yong-lim

Na Moon-hee

Yeom Hye-ran

Oh Min-ae

Choi Dae-hoon

Chang Hyae-jin

Cha Mi-kyeong

Lee Soo-mi

Baik Ji-won

Cheong Hae-kyun

Kim Seon-ho

Lee Jun-young

Kang You-seok

Lee Soo-kyung

Dónde ver la serie Si la vida te da mandarinas…, según la zona geográfica