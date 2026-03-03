Netflix estrenó una película de comedia para morirse de risa y pasar un buen momento

netflix-series-y-peliculas-una-loca-entrevista2

Netflix: de qué trata la película Una loca entrevista

La trama nos sumerge en la vida de un periodista en decadencia que, en un intento desesperado por salvar su carrera, consigue la oportunidad de entrevistar a una de las figuras más herméticas y polémicas del momento. Lo que comienza como una charla profesional de alto nivel se transforma rápidamente en un caos absoluto.

A medida que avanza el metraje, la película explora los límites de la ética periodística y el "todo por un click" en la era digital. Entre malentendidos, situaciones bizarras y giros inesperados, el protagonista descubrirá que la primicia de su vida tiene un precio mucho más alto -y ridículo- de lo que imaginaba. Es una sátira que no deja títere con cabeza y que mantiene el ritmo gracias a un guion punzante.

Reparto de Una loca entrevista, película de Netflix

El éxito de la cinta no solo radica en su guion, sino también en un elenco que logra manejar los tiempos de la comedia con maestría. Estos son los actores principales que dan vida a esta historia:

James Franco (David Skylark)

Seth Caplan (Aaron Rapoport)

Lizzy Caplan (Lacey)

Randall Park (Kim Jong-un)

Diana Bang (Sook)

Timothy Simons (Malcolm)

Charles Rahi Chuncomo (Jong)

Reese Alexander (Botwin)

Además, la película cuenta con cameos de figuras reales del mundo del espectáculo que le aportan un toque de realismo y mucha gracia extra a las escenas de alfombra roja y estudios de televisión.

Tráiler de Una loca entrevista, película de Netflix

Embed - THE INTERVIEW - Teaser Tráiler en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Dónde ver la película Una loca entrevista, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Una loca entrevista se puede ver en Netflix .

Una loca entrevista se puede ver en . Estados Unidos: la película The Interview no está disponible en Netflix .

The Interview no está disponible en . España: la película Una loca entrevista se puede ver en Netflix.