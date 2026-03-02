Adiós a las paredes con azulejos: la tendencia minimalista de fácil instalación que se impone en decoración de interiores

pared microcemento Pared de microcemento, la nueva tendencia en decoración de interiores.

Además de su poder ornamental, las paredes de este tipo carecen de juntas, lo que significa que no estará el principal foco de acumulación de bacterias, moho y suciedad, facilitando la limpieza. En la misma línea, el microcemento también es un material impermeable y resistente al desgaste, por lo que se trata de una excelente opción para reemplazar a los azulejos.

Cómo instalar el microcemento sobre los azulejos y evitar una obra costosa

Esta tendencia que se impone en decoración de interiores tiene una gran virtud: se puede instalar fácilmente sobre los azulejos sin necesidad de romper la pared ni realizar una obra costosa.

Según explican los especialistas de Microcementec, su extraordinaria adherencia permite que se fije con total seguridad sobre materiales cerámicos, lo que representa un ahorro considerable en costos de mano de obra.

El proceso de aplicación requiere de pasos meticulosos para garantizar un resultado duradero. El inicio fundamental es la desinfección y limpieza profunda de los azulejos para eliminar restos de grasa o cal.

paredes microcemento El microcemento se puede instalar fácilmente sobre los azulejos.

Luego, utilizar un producto de adherencia junto a una malla de fibra de vidrio. Este componente es vital para aportar resistencia estructural y prevenir que las dilataciones de las piezas cerámicas originales provoquen grietas en el nuevo revestimiento.

Una vez preparada la base y niveladas las juntas, aplicar las capas de microcemento base y, posteriormente, las de acabado con el color y textura elegidos. Es imperativo realizar un lijado suave entre manos para obtener una superficie uniforme y profesional. El trabajo finaliza con el sellado mediante barnices de poliuretano, los cuales otorgan impermeabilidad y una protección robusta contra el desgaste diario.