Adiós al piso flotante: la tendencia minimalista que se impone en decoración de interiores para 2026

A diferencia de los laminados, que deben reemplazarse ante daños profundos, el bambú permite una recuperación mediante un pulido fino y acabado satinado en caso de sufrir arañazos, lo que extiende significativamente su vida útil.

A pesar de su robustez, el piso de bambú conserva la facilidad de instalación característica del sistema flotante. Su unión mediante el sistema click permite un montaje rápido sobre casi cualquier subsuelo. Además, incorpora una base de espuma ecológica que funciona como aislante acústico y barrera contra la humedad, optimizando el confort en cada habitación.

Para su instalación, lo único que debemos considerar de esta tendencia en decoración es evitar colocarlo en habitaciones húmedas y en el baño, ya que el bambú no es un material impermeable.

piso de bambu El piso de bambú apunta a ser una de las tendencias en decoración para 2026.

Por otro lado, a diferencia del piso flotante, el piso de bambú necesitará de una rutina sencilla de limpieza, lo cual garantizará una superficie reluciente y pulcra. En este punto se recomienda el uso regular de una escoba suave o aspiradora, junto con un trapeado ocasional con detergente neutro.