El piso flotante es una opción fija en los hogares modernos y sofisticados. Sin embargo, no es la única alternativa. En este sentido, a continuación, te hablaré sobre otro revestimiento para el suelo de casa que será tendencia este 2026. Es una solución ecológica, duradera y fácil de mantener. Además, se destaca por su versatilidad para la decoración, combinándose con múltiples mobiliarios.
Adiós al piso flotante: la tendencia minimalista que se impone en decoración de interiores para 2026
Esta tendencia se destaca por su poder ornamental, su durabilidad y la fácil limpieza en comparación con el piso flotante
El material que llega para ponerle fin al reinado del piso flotante: una tendencia en decoración sublime
En los últimos meses, el piso de bambú se ha posicionado como una tendencia en decoración de interiores, desplazando poco a poco al piso flotante. Aunque visualmente se asemeja a la madera natural, el bambú es técnicamente una gramínea que, al ser procesada con alta tecnología, resulta en un material ecológico más denso y fuerte que muchas maderas duras.
Una de las razones principales para preferir el piso de bambú sobre el piso flotante sintético es su durabilidad excepcional. Gracias a un proceso de vaporizado que le otorga gran estabilidad, este material evita contracciones, manteniendo su forma a pesar de los ciclos estacionales.
A diferencia de los laminados, que deben reemplazarse ante daños profundos, el bambú permite una recuperación mediante un pulido fino y acabado satinado en caso de sufrir arañazos, lo que extiende significativamente su vida útil.
A pesar de su robustez, el piso de bambú conserva la facilidad de instalación característica del sistema flotante. Su unión mediante el sistema click permite un montaje rápido sobre casi cualquier subsuelo. Además, incorpora una base de espuma ecológica que funciona como aislante acústico y barrera contra la humedad, optimizando el confort en cada habitación.
Para su instalación, lo único que debemos considerar de esta tendencia en decoración es evitar colocarlo en habitaciones húmedas y en el baño, ya que el bambú no es un material impermeable.
Por otro lado, a diferencia del piso flotante, el piso de bambú necesitará de una rutina sencilla de limpieza, lo cual garantizará una superficie reluciente y pulcra. En este punto se recomienda el uso regular de una escoba suave o aspiradora, junto con un trapeado ocasional con detergente neutro.