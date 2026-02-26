Las cortinas nos han acompañado por décadas como un elemento de decoración indispensable en cualquier hogar. Sin embargo, no es la única alternativa que podemos tener en casa. Una tendencia de los 2000 (e incluso desde años anteriores), regresa para imponerse en salas elegantes y sofisticadas. Descubrí de qué se trata y cómo implementarlas en tu hogar.
Adiós a las clásicas cortinas: la tendencia de los 2000 que regresa y se impone en decoración de interiores
Tal como suelen decir especialistas en interiorismo, a veces menos es más. Una de las decisiones más acertadas para renovar los ambientes consiste en abandonar las pesadas y complejas cortinas tradicionales para dar paso al visillo, una tendencia que fue furor hasta los 2000, especialmente en hogares vanguardistas.
A diferencia de las cortinas robustas (como por ejemplo el blackout) que suelen ser difíciles de instalar y tediosas de lavar, el visillo destaca por su sutileza. Se trata de una tela fina y elegante, cuyo principal beneficio es la capacidad de vestir la ventana sin sacrificar la luminosidad. En otro orden de las palabras, no bloqueará la luz solar como sí lo hacen las clásicas cortinas, aunque sí impedirá que ajenos miren hacia el interior de la vivienda.
En consecuencia, en habitaciones como el dormitorio o la sala de estar, donde las ventanas suelen ser de gran tamaño, el visillo permite que la luz natural inunde el espacio, creando una atmósfera cálida y acogedora sin dejar la intimidad al descubierto.
Esta vieja tendencia en decoración que regresa para el 2026 nos obliga a saber qué tipo de tela es la mejor para confeccionar un visillo:
- Poliéster: es la opción más práctica. No se arruga, es económico y muy fácil de mantener. Su versatilidad le permite imitar texturas nobles como el lino o la organza, ofreciendo transparencia y durabilidad.
- Algodón: al ser una fibra natural, aporta una textura suave y auténtica. Es ideal para quienes buscan calidez, aunque hay que considerar que es menos transparente que otros materiales, filtrando la luz de manera más opaca.
- Lino: es un material noble y resistente que genera una luz tamizada y relajante. Si el presupuesto es acotado, las mezclas de lino con poliéster o algodón son una excelente alternativa para obtener su estética sin un costo elevado.
De esta manera, el visillo llega para destronar a las clásicas cortinas sin renunciar a la premisa principal de bloquear la mirada de vecinos y desconocidos, permitiendo al mismo tiempo que la luz natural ingrese a la vivienda y aporte calidez a la decoración de interiores.