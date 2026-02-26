Adiós a las clásicas cortinas: la tendencia de los 2000 que regresa y se impone en decoración de interiores

Llegó el fin de las clásicas cortinas: conocé cuál es la tendencia que las reemplazará este 2026

Tal como suelen decir especialistas en interiorismo, a veces menos es más. Una de las decisiones más acertadas para renovar los ambientes consiste en abandonar las pesadas y complejas cortinas tradicionales para dar paso al visillo, una tendencia que fue furor hasta los 2000, especialmente en hogares vanguardistas.

cortinas Descubrí la tendencia en decoración que destronará a las clásicas cortinas.

A diferencia de las cortinas robustas (como por ejemplo el blackout) que suelen ser difíciles de instalar y tediosas de lavar, el visillo destaca por su sutileza. Se trata de una tela fina y elegante, cuyo principal beneficio es la capacidad de vestir la ventana sin sacrificar la luminosidad. En otro orden de las palabras, no bloqueará la luz solar como sí lo hacen las clásicas cortinas, aunque sí impedirá que ajenos miren hacia el interior de la vivienda.