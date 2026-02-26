Ni humanos, ni therians: los "Plant-Kin" y la extraña autopercepción de vivir como un árbol

Tras el auge de los therians (personas que se identifican como animales), llega un escalón más profundo en la búsqueda de conexión con la naturaleza: los Plant-Kin. Estos individuos no se sienten humanos, sino que aseguran que su esencia pertenece al reino botánico, adoptando comportamientos que imitan la vida de los árboles.
A diferencia de los movimientos ecologistas tradicionales, esta tendencia no se trata de proteger a los árboles, sino de ser el árbol. Los Plant-Kin se consideran "almas vegetales", atrapadas en cuerpos humanos.
La extraña tendencia de humanos que viven como árboles
En plataformas como TikTok e Instagram, es cada vez más común ver a jóvenes practicando el grounding extremo: enterrar sus pies en tierra fértil durante horas para "enraizarse" o pasar mañanas enteras en parques bajo el sol, en una práctica conocida como Sun-Eating.
Todo esto, se hace bajo la creencia espiritual de que pueden absorber energía vital de forma similar a la fotosíntesis. Los miembros de esta comunidad suelen utilizar técnicas de maquillaje artístico para simular texturas de corteza en su piel o incluso adhieren musgo real a sus extremidades, algo que ocurre con los therians en materia animal.
Sin embargo, la tendencia no está exenta de críticas. Mientras algunos lo ven como una forma inofensiva de mindfulness llevado al extremo, otros advierten sobre los riesgos de salud si se descuida la nutrición real en favor de la "alimentación solar" que se lleva a cabo en estos casos.
Características clave del movimiento Plant-Kin:
- Grounding radical: caminar descalzos o permanecer enterrados parcialmente para intercambiar "iones" con la tierra.
- Comunicación fúngica: interés por el lenguaje de los hongos y las raíces (micelio) como modelo de sociedad.
- Slow Living extremo: reducción drástica de las palabras y el movimiento para igualar el metabolismo vegetal.
Un movimiento poco popular
Tal y como explica un artículo redactado por Live Journal, este movimiento no ha sido global como si ha ocurrido con los Therians. El número de personas que se han identificado con plantas es muy escaso.
Por lo tanto, las personas identificadas con plantas existen, aunque son poco comunes. Algunas personas identificadas con plantas han incursionado en la comunidad otherkin a lo largo de los años.