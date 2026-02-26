Ni humanos, ni therians: los "Plant-Kin" y la extraña autopercepción de vivir como un árbol

Todo esto, se hace bajo la creencia espiritual de que pueden absorber energía vital de forma similar a la fotosíntesis. Los miembros de esta comunidad suelen utilizar técnicas de maquillaje artístico para simular texturas de corteza en su piel o incluso adhieren musgo real a sus extremidades, algo que ocurre con los therians en materia animal.

Sin embargo, la tendencia no está exenta de críticas. Mientras algunos lo ven como una forma inofensiva de mindfulness llevado al extremo, otros advierten sobre los riesgos de salud si se descuida la nutrición real en favor de la "alimentación solar" que se lleva a cabo en estos casos.

arboles, humanos Al igual que los therians, muchas personas de este movimiento se disfrazan.

Características clave del movimiento Plant-Kin:

Grounding radical: caminar descalzos o permanecer enterrados parcialmente para intercambiar "iones" con la tierra.

Comunicación fúngica: interés por el lenguaje de los hongos y las raíces (micelio) como modelo de sociedad.

Slow Living extremo: reducción drástica de las palabras y el movimiento para igualar el metabolismo vegetal.

Un movimiento poco popular

Tal y como explica un artículo redactado por Live Journal, este movimiento no ha sido global como si ha ocurrido con los Therians. El número de personas que se han identificado con plantas es muy escaso.

Por lo tanto, las personas identificadas con plantas existen, aunque son poco comunes. Algunas personas identificadas con plantas han incursionado en la comunidad otherkin a lo largo de los años.