Mucho más que un rasguño: el hongo que los gatos están transmitiendo a humanos

Como se dijo antes, el mecanismo de transmisión es directo y, a menudo, subestimado. El hongo se aloja en las garras y en las secreciones de los gatos infectados, y el contagio a los humanos suele producirse a través de:

Arañazos o mordeduras: la forma más común de inoculación del hongo en la piel.

la forma más común de inoculación del hongo en la piel. Contacto con lesiones: manipular a una mascota que presenta heridas abiertas o costras sin la debida protección.

Mientras que otras infecciones fúngicas desaparecen con cremas tópicas, el Sporothrix brasiliensis puede causar nódulos inflamatorios que siguen el trayecto de los vasos linfáticos, convirtiéndose en úlceras difíciles de tratar.

Para los dueños de gatos, la prevención comienza con la observación. Un felino infectado suele presentar heridas que no cicatrizan, principalmente en la nariz, la cara y las patas. Cuando esto ocurre, es fundamental recurrir a un veterinario.

En los humanos, la infección suele manifestarse como una pequeña protuberancia roja (similar a una picadura de insecto) que no desaparece y que puede evolucionar hacia una herida abierta.

La reciente detección en Uruguay

Se han reportado casos en los departamentos de Maldonado y Rocha. Al no haber un nexo epidemiológico claro entre algunos casos, los expertos del Instituto de Higiene sugieren que el hongo ya podría estar circulando en el país desde antes de su detección oficial.

Este hallazgo ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y de vigilancia epidemiológica en Uruguay, ya que el hongo ha mostrado un comportamiento epidémico en otros países de la región.