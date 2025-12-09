Una persona come un plato de sopa de champiñones y, de repente, observa cientos de figuras diminutas, vestidas con ropa de dibujos animados, marchando sobre el mantel. Estos pequeños personajes saltan al tazón, nadan alrededor y se aferran a la cuchara justo antes de que se la lleven a la boca. Esta experiencia es causada por una especie de hongo llamada científicamente Lanmaoa asiatica, conocida localmente como Jian shou qing. Este descubrimiento de hongo pertenece a una clase de Fungi completamente distinta a la de los "hongos mágicos" y mantiene un gran misterio.
Descubrimiento alucinógeno: hongos que te hacen ver duendes
Investigadores llegaron al descubrimiento de un alucinógeno fúngico que provoca visiones de gente diminuta, un fenómeno que trasciende culturas
Cuando exploradores ingresaron a las Tierras Altas Occidentales de Papúa Nueva Guinea en 1934, observaron un suceso desconcertante: la población local consumía un hongo silvestre, llamado "nonda", y presentaba una alteración temporal en su comportamiento. Los reportes subsiguientes acerca de la "locura del hongo" describieron con más detalle los efectos psicológicos de estas especies.
Un descubrimiento de cuento de hada
Los afectados experimentan alucinaciones liliputienses. Es un síndrome psiquiátrico clínicamente definido y raro, que se caracteriza por percibir muchísima gente pequeña que interactúa de forma autónoma en el entorno real. Un anciano tribal en Papúa Nueva Guinea relató que vio a "gente diminuta con champiñones alrededor de sus caras. Le estaban gastando bromas y él trataba de echarlos".
Desde la década de 1960 se intentó identificar las especies de hongos involucradas y qué sustancias químicas provocaban tales efectos. Ambas preguntas quedaron sin respuesta. Un estudiante de doctorado del Museo de Historia Natural de Utah se enfocó en resolver el enigma de la identidad del hongo, la extensión de su conocimiento cultural y por qué produce visiones tan extraordinarias.
En Yunnan, China, el 40% de los hongos comestibles silvestres del mundo crece. En la última década, las lluvias de verano trajeron una gran cantidad de noticias que narran sucesos insólitos: tras comer el hongo silvestre Jian shou qing, los lugareños reportan haber visto “xiao ren ren”, o gente pequeña.
Un profesor en Kunming relató que mientras cenaba, comenzó a ver formas y colores después de comer hongos salteados. Al levantar el mantel, descubrió a "cientos de xiao ren ren, marchando como soldados". Según los registros del Hospital de Yunnan, el 96% de los pacientes afectados por este hongo reportan haber visto una gran cantidad de "gente pequeña" o "duendes" en su entorno.
El rompecabezas de los hongos se arma
La identidad taxonómica de este hongo fue desconocida hasta 2014, cuando micólogos de Yunnan compraron y secuenciaron hongos vendidos en un mercado local. La especie fue descrita oficialmente como nueva para la ciencia, recibiendo el nombre formal de Lanmaoa asiatica. Está más vinculada al porcini común que a otros hongos alucinógenos conocidos.
Otro informe independiente sobre el mismo fenómeno, alucinaciones liliputienses, surgió en Filipinas. Las comunidades indígenas en la Cordillera Norte consumían un hongo silvestre que, según el saber local, provocaba visiones de gente pequeña, a quienes llamaban ansisit. El hongo se conoce localmente como "Sedesdem". Al igual que el "Nonda" y el Jian shou qing, es un hongo comestible apreciado que produce un efecto psicoactivo notable si no está bien cocinado.
El hecho de que culturas tan distantes reporten de manera independiente las mismas alucinaciones peculiares indica que estos efectos psicológicos no son invenciones culturales, sino manifestaciones de una base química y neurológica compartida. La investigación química y genómica realizada en Lanmaoa asiatica no ha encontrado rastros de compuestos psicoactivos conocidos, lo que sugiere el inminente descubrimiento de una sustancia totalmente nueva.