Descubrimiento alucinógeno: hongos que te hacen ver duendes

Desde la década de 1960 se intentó identificar las especies de hongos involucradas y qué sustancias químicas provocaban tales efectos. Ambas preguntas quedaron sin respuesta. Un estudiante de doctorado del Museo de Historia Natural de Utah se enfocó en resolver el enigma de la identidad del hongo, la extensión de su conocimiento cultural y por qué produce visiones tan extraordinarias.

En Yunnan, China, el 40% de los hongos comestibles silvestres del mundo crece. En la última década, las lluvias de verano trajeron una gran cantidad de noticias que narran sucesos insólitos: tras comer el hongo silvestre Jian shou qing, los lugareños reportan haber visto “xiao ren ren”, o gente pequeña.

Un profesor en Kunming relató que mientras cenaba, comenzó a ver formas y colores después de comer hongos salteados. Al levantar el mantel, descubrió a "cientos de xiao ren ren, marchando como soldados". Según los registros del Hospital de Yunnan, el 96% de los pacientes afectados por este hongo reportan haber visto una gran cantidad de "gente pequeña" o "duendes" en su entorno.

El rompecabezas de los hongos se arma

La identidad taxonómica de este hongo fue desconocida hasta 2014, cuando micólogos de Yunnan compraron y secuenciaron hongos vendidos en un mercado local. La especie fue descrita oficialmente como nueva para la ciencia, recibiendo el nombre formal de Lanmaoa asiatica. Está más vinculada al porcini común que a otros hongos alucinógenos conocidos.

Otro informe independiente sobre el mismo fenómeno, alucinaciones liliputienses, surgió en Filipinas. Las comunidades indígenas en la Cordillera Norte consumían un hongo silvestre que, según el saber local, provocaba visiones de gente pequeña, a quienes llamaban ansisit. El hongo se conoce localmente como "Sedesdem". Al igual que el "Nonda" y el Jian shou qing, es un hongo comestible apreciado que produce un efecto psicoactivo notable si no está bien cocinado.

El hecho de que culturas tan distantes reporten de manera independiente las mismas alucinaciones peculiares indica que estos efectos psicológicos no son invenciones culturales, sino manifestaciones de una base química y neurológica compartida. La investigación química y genómica realizada en Lanmaoa asiatica no ha encontrado rastros de compuestos psicoactivos conocidos, lo que sugiere el inminente descubrimiento de una sustancia totalmente nueva.