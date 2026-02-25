Cómo evitar que el agua hirviendo salga de la olla: el sencillo truco que cambiará tu forma de cocina

No hay nada peor al momento de poner el agua para los fideos que la misma comience a salirse de la olla y termine manchando toda la cocina. Gracias al truco que te enseñaremos a cotinuación, nunca más tendrás que lidiar con esto.
¿Cómo evitar que el agua hirviendo salga de la olla?
En redes sociales comenzó a circular un truco tan simple como curioso: untar un poco de manteca en el borde de la olla para evitar que el agua hirviendo se salga. Sin embargo, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿esto de verdad funciona?
La respuesta es si, funciona. La explicación es la siguiente: cuando hervimos alimentos como pasta o papas, el agua empieza a formar espuma debido al almidón o las proteínas que liberan. Esa espuma genera burbujas grandes que, al crecer, superan el borde y hacen que el agua se derrame.
Ahí es donde entra la manteca. Su capa grasa rompe la tensión superficial del agua, es decir, hace que las burbujas estallen antes de "subir demasiado". El agua seguirá hirviendo, pero no va a salirse por los bordes.
Lo mejor de este truco, es que necesitarás tan solo una cucharada de manteca. Tienes que frotarla por el borde interior de la olla, como si la estuvieras engrasando. Sin embargo, es importante aclarar que este truco no puede hacerse con todos los alimentos que hervimos.
¿Con qué alimentos podemos hacer este truco?
Este truco sirve especialmente con alimentos que generan mucha espuma:
- Pasta
- Arroz
- Lentejas, frijoles, legumbres
- Papas
- Avena
En preparaciones como sopas o caldos grasosos, donde casi no se forma espuma, no hace falta. Además, si frotas la manteca por todo el interior de la olla, puedes llegar a dejar estas preparaciones con grasa.