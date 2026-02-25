Cómo evitar que el agua hirviendo salga de la olla: el sencillo truco que cambiará tu forma de cocina

Ahí es donde entra la manteca. Su capa grasa rompe la tensión superficial del agua, es decir, hace que las burbujas estallen antes de "subir demasiado". El agua seguirá hirviendo, pero no va a salirse por los bordes.

Lo mejor de este truco, es que necesitarás tan solo una cucharada de manteca. Tienes que frotarla por el borde interior de la olla, como si la estuvieras engrasando. Sin embargo, es importante aclarar que este truco no puede hacerse con todos los alimentos que hervimos.

Agua hirviendo cocina Gracias a este truco de cocina ya no tendrás todo manchado con agua.

¿Con qué alimentos podemos hacer este truco?

Este truco sirve especialmente con alimentos que generan mucha espuma:

Pasta

Arroz

Lentejas, frijoles, legumbres

Papas

Avena

En preparaciones como sopas o caldos grasosos, donde casi no se forma espuma, no hace falta. Además, si frotas la manteca por todo el interior de la olla, puedes llegar a dejar estas preparaciones con grasa.