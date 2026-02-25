China rompe récord en capacidad de energía y se encamina a ser una "superpotencia verde"

Este crecimiento no es casual. Forma parte de una estrategia nacional de largo plazo que combina innovación tecnológica, inversión estatal y desarrollo industrial. China produce actualmente más paneles solares que el resto del mundo combinado y domina gran parte de la cadena de suministro global de tecnologías limpias, incluyendo baterías y turbinas eólicas. Esta capacidad industrial no solo fortalece su propia transición energética, sino que también influye en el costo y la disponibilidad de energía limpia en todo el planeta.

Potencia verde (2)

El camino de China hacia las energías limpias

Hace años que China comenzó con esta transición. El Fondo Monetario Internacional desde el 2016 la catálogo como una superpotencia de energía verde. El país se propuso alcanzar el pico de emisiones antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060, un objetivo que refleja la magnitud de su transformación energética. Para lograrlo, está invirtiendo masivamente en redes eléctricas, almacenamiento energético y electrificación industrial, creando un sistema energético que depende cada vez más de fuentes renovables.

Este cambio ocurre en un contexto global complejo. Mientras China acelera su transición hacia energías limpias, otros países han enfrentado debates políticos y desaceleraciones en sus políticas climáticas, lo que amplía la diferencia en el liderazgo energético global.

Sin embargo, la transición china no está exenta de contradicciones. El país continúa utilizando grandes cantidades de carbón para sostener su crecimiento económico, lo que demuestra que el cambio no es inmediato, sino gradual. La coexistencia entre energías limpias y combustibles fósiles refleja una etapa intermedia en una transformación que aún está en marcha.