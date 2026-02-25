El afortunado que tenga una palta en casa, tiene un tesoro en su cáscara: por qué y para qué sirve

cascara de palta (1) El uso de la cáscara de palta ganó una relevancia significativa.

Por qué la cáscara de palta es un “tesoro”

El reciclaje y el consumo responsable han ganado protagonismo, por eso reaprovechar lo que antes se descartaba no solo ayuda al ambiente, sino también al bolsillo. Así qué la próxima vez que cortes una palta, pensalo dos veces antes de tirar la cáscara. Puede que tengas en tus manos un recurso natural lleno de beneficios que estabas desperdiciando sin saberlo.

Porque a veces, los verdaderos tesoros no están en lo que usamos… sino en lo que tiramos. Allí es donde la cáscara de palta aportará increíbles beneficios gracias a sus antioxidantes, fibra, aceites naturales, compuestos fenólicos con propiedades antimicrobianas. Estos componentes la convierten en un recurso ideal para el cuidado personal y el hogar, especialmente si buscás alternativas naturales y ecológicas.

Qué uso darle a esta cáscara

La cáscara de aguacate o palta es un ingrediente natural versátil en los trucos caseros, ideal para la limpieza del hogar y el cuidado personal de forma ecológica y práctica.

cascara de palta (2) Cuando compres y consumas palta, procura guardar su cáscara.

Gracias a este simple objeto, podrás tener una mascarilla nutritiva para la piel, ya que la parte interna de la cáscara conserva restos de pulpa y aceites naturales. Para usarla tenés que pasar la parte interna directamente sobre el rostro limpio. Dejá actuar entre 10 y 15 minutos y enjuagá con agua tibia.

Esto ayudará a hidratar la piel, aportar luminosidad y combatir la sequedad, ideal en épocas de frío o cambios bruscos de temperatura.

Otra opción es crear un tesoro que uses como fertilizante natural para plantas: si tenés jardín, huerta o macetas en el balcón, la cáscara puede convertirse en abono. Para aprovecharla deberás cortarla en trozos pequeños, luego enterrarla directamente en la tierra o sumala al compost. Esto aporta nutrientes y mejora la calidad del suelo de forma orgánica.

Además, si juntas las dejas en la tierra de tu jardín, atraerás a las lombrices que viven en la tierra y podrán hacer en ella un refugio con gran alimento.

Este tipo de cáscaras son ideales como exfoliante corporal casero, podés secar la cáscara al sol, triturarla y mezclarla con azúcar o sal gruesa para crear un exfoliante natural que elimine células muertas y deje la piel más suave. Si tienes una rutina de belleza facial, sumarle este toque sin duda mejorará tu piel.

Por último, es una aliada indiscutible para la limpieza de casa porque al hervir cáscaras de palta en agua, se obtiene un líquido con propiedades suaves que puede utilizarse como complemento en la limpieza de superficies, especialmente si buscás opciones más naturales.