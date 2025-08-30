¿Cómo se llama el árbol de palta? Pocas personas saben su nombre

La cosecha de este árbol se realiza en distintas épocas del año, dependiendo de la variedad y la región, pero generalmente entre primavera y otoño. Para recolectar las paltas, los agricultores cortan las paltas directamente del árbol, ya que estos terminan de madurar fuera de él. Así, el palto continúa su ciclo de producción de frutas año tras año.

Los trucos caseros para cuidar el árbol de palta del frío.jpg

Cómo es el árbol de palta

El palto es un árbol de tamaño mediano a grande, que puede alcanzar entre 5 y 20 metros de altura. Su tronco suele ser recto y sus ramas extensas, con hojas verdes, ovaladas y brillantes.

Estas son algunas características importantes del árbol y sus frutos:

Sus flores son pequeñas, verdosas y poco vistosas; aparecen en racimos en primavera, aunque solo una parte llega a convertirse en fruta.

El fruto del palto, la palta , posee una pulpa cremosa y nutritiva, protegida por una piel que varía de textura y color según la variedad.

, posee una pulpa cremosa y nutritiva, protegida por una piel que varía de textura y color según la variedad. El árbol crece mejor en climas subtropicales y templados, en suelos profundos y bien drenados, tolerando períodos cortos de sequía.

crece mejor en climas subtropicales y templados, en suelos profundos y bien drenados, tolerando períodos cortos de sequía. Comienza a producir paltas de calidad entre los 4 y 5 años de edad, alcanzando su máxima producción después de 8-10 años.

Este árbol y sus frutos forman parte de la tradición y la economía agrícola, consolidando al palto como uno de los árboles más importantes para quienes disfrutan de esta fruta tropical.