¿Cómo se llama el árbol de mango? Todos conocen la fruta, pocos de donde viene

Así, mientras la fruta conquista paladares en todos los continentes, el árbol se mantiene como el gran protagonista silencioso: un árbol que vive más de un siglo, que da sombra en climas cálidos y que sostiene una fruta que ha cruzado fronteras, generaciones y tradiciones.
El árbol que da origen a esta fruta se llama manguero (Mangifera indica), una de las especies frutales más emblemáticas de las regiones tropicales. Su nombre proviene del término tamil mangkay o mangay, que los comerciantes portugueses adaptaron a manga en el siglo XV durante sus expediciones por el sur de la India. Este término se consolidó en Europa y con el tiempo se expandió a otras lenguas, junto con la fruta que lo hizo famoso.
Originario del subcontinente indio, este árbol ha sido cultivado durante más de 4.000 años. Desde allí, el árbol del mango se expandió hacia el sudeste asiático, África oriental y América Latina, gracias a las rutas comerciales coloniales. Hoy, India sigue siendo el mayor productor de esta fruta, seguida por países como China, Tailandia, Indonesia y México.
El manguero es un árbol imponente que puede alcanzar hasta 30 metros de altura y vivir más de un siglo. Posee un follaje denso y perenne, lo que lo convierte en un árbol ideal para dar sombra y frescor en regiones cálidas. Las flores de este árbol son pequeñas, aromáticas y, tras la polinización, dan lugar a la fruta: mangos que varían en tamaño, forma y color, pero que siempre destacan por su pulpa dulce y jugosa.
Algunas características importantes de este árbol y su fruta son: