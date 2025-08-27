Inicio Sociedad Árboles
¿Cómo se llama el árbol de mango? Todos conocen la fruta, pocos de donde viene

Aunque la fruta es ampliamente conocida y valorada, el árbol que la produce, permanece como un protagonista silencioso

Por Valentina Araya [email protected]
Más allá del sabor: la historia del árbol que nutre al mundo.

Aunque todos reconocemos la fruta, pocos conocen realmente al árbol que la produce. Desde hace miles de años, este árbol ha acompañado a distintas culturas, y gracias a él disfrutamos de una fruta que es símbolo de hospitalidad, abundancia y riqueza.

Así, mientras la fruta conquista paladares en todos los continentes, el árbol se mantiene como el gran protagonista silencioso: un árbol que vive más de un siglo, que da sombra en climas cálidos y que sostiene una fruta que ha cruzado fronteras, generaciones y tradiciones.

El árbol que da origen a esta fruta se llama manguero (Mangifera indica), una de las especies frutales más emblemáticas de las regiones tropicales. Su nombre proviene del término tamil mangkay o mangay, que los comerciantes portugueses adaptaron a manga en el siglo XV durante sus expediciones por el sur de la India. Este término se consolidó en Europa y con el tiempo se expandió a otras lenguas, junto con la fruta que lo hizo famoso.

Originario del subcontinente indio, este árbol ha sido cultivado durante más de 4.000 años. Desde allí, el árbol del mango se expandió hacia el sudeste asiático, África oriental y América Latina, gracias a las rutas comerciales coloniales. Hoy, India sigue siendo el mayor productor de esta fruta, seguida por países como China, Tailandia, Indonesia y México.

¿Cómo es el árbol del mango?

El manguero es un árbol imponente que puede alcanzar hasta 30 metros de altura y vivir más de un siglo. Posee un follaje denso y perenne, lo que lo convierte en un árbol ideal para dar sombra y frescor en regiones cálidas. Las flores de este árbol son pequeñas, aromáticas y, tras la polinización, dan lugar a la fruta: mangos que varían en tamaño, forma y color, pero que siempre destacan por su pulpa dulce y jugosa.

Algunas características importantes de este árbol y su fruta son:

  • El árbol requiere temperaturas elevadas, suelos bien drenados y una estación seca para inducir la floración.
  • La recolección de la fruta se realiza manualmente, seleccionando los mangos en su punto exacto de maduración.
  • Es un árbol longevo, capaz de producir fruta durante gran parte de su vida.
  • Además de la fruta, otras partes del árbol, como hojas, corteza y semillas, se utilizan en medicina tradicional, mientras que su madera sirve para carpintería ligera.

