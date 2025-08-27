Así, mientras la fruta conquista paladares en todos los continentes, el árbol se mantiene como el gran protagonista silencioso: un árbol que vive más de un siglo, que da sombra en climas cálidos y que sostiene una fruta que ha cruzado fronteras, generaciones y tradiciones.

Arbol de mango

¿Cómo se llama el árbol de mango? Todos conocen la fruta, pocos de donde viene

El árbol que da origen a esta fruta se llama manguero (Mangifera indica), una de las especies frutales más emblemáticas de las regiones tropicales. Su nombre proviene del término tamil mangkay o mangay, que los comerciantes portugueses adaptaron a manga en el siglo XV durante sus expediciones por el sur de la India. Este término se consolidó en Europa y con el tiempo se expandió a otras lenguas, junto con la fruta que lo hizo famoso.