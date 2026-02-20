Si tenés semillas de chía en casa, tenés un tesoro para tu jardín

¿Por qué la chía es un tesoro para el jardín?

Las semillas de chía tienen componentes que cuando entran en contacto con el agua, forman un gel natural gracias a su capacidad de absorber hasta 10 veces su peso en líquido. Esa característica es clave para su uso en jardinería. Entre ellos se encuentran:

semillas de chia (1) Las semillas de chía no solo son buenas para la salud, también son excelentes en jardinería.

Ácidos grasos esenciales

Proteínas

Fibra

Minerales como calcio, fósforo y magnesio

Antioxidantes naturales

Estos componentes hacen que el gel que se forma ayuda a mantener la humedad en la tierra por más tiempo. Esto es ideal en climas secos o en épocas de calor intenso, ya que reduce la frecuencia de rieg y forma una ligera capa protectora que puede ayudar a evitar que las semillas más pequeñas se desplacen con el riego.

Además, al mezclar semillas de chía hidratadas con otras semillas (como lechuga, rúcula o flores pequeñas), se crea una base húmeda que favorece la germinación uniforme y al descomponerse en el suelo, liberan nutrientes que enriquecen la tierra de manera orgánica. Así que si te interesa beneficiar a tus plantas haz lo siguiente:

Mezclá una cucharada de semillas de chía en un vaso de agua. Dejá reposar 20 a 30 minutos hasta que se forme el gel. Incorporalo a la tierra alrededor de tus plantas.

Por otro lado, las semillas de chía son hermosas para germinarlas. Si te gusta tener plantitas estéticas y de interior, son una opción ideal mientras crecen. Si le das este uso tienes que humedecerlas y esperar que germinen. Tal como muestra el video.