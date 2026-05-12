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Lo apuñalaron, pero no quiso hacer la denuncia: dijo que lo va a resolver "a su manera"

Un joven que fue agredido en el centro de la ciudad de Resistencia, pero no quiso hacer la denuncia, y lo explicó de un modo que hace pensar lo peor

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
La víctima se presentó al hospital Perrando con una herida abierta, pero la boca cerrada. Imagen: Primero Chaco

La víctima se presentó al hospital Perrando con una herida abierta, pero la boca cerrada. Imagen: Primero Chaco

Un joven de 24 años llegó por sus propios medios al Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, con una herida producida por una puñalada. A pesar de que era evidente que había sido agredido, la víctima no quiso denunciar el hecho, pero apuntó como agresor a un hombre conocido como “Negro”, cuidador de coches en la zona céntrica.

Este domingo alrededor de las 16, personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, tomó conocimiento del ingreso de un joven de 24 años de edad, domiciliado en Puerto Vilelas, que presentaba lesiones provocadas por un tercero, por lo que se acercó hasta el Hospital Julio C. Perrando.

El informe hospitalario resalta que el joven presentaba una "herida punzocortante por arma blanca en región dorsal con diagnóstico complementario de lesión renal", por lo que fue internado en observación, consciente y estable.

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El joven apu&ntilde;alado se neg&oacute; a realizar la denuncia contra su atacante. Imagen: Diario Norte

El joven apuñalado se negó a realizar la denuncia contra su atacante. Imagen: Diario Norte

A mi manera

Al ser entrevistado por la policía, el joven apuñalado indicó que no tenía intención de hacer ninguna denuncia, y explicó que "cuando se recupere lo va a arreglar a su manera". Indicó además que el agresor sería un hombre conocido como "Negro", un cuidachoches que trabaja en la zona céntrica, aunque dijo desconocer su nombre completo.

Mientras se realizan recorridas por la zona para dar con el paradero del presunto autor, la División Delitos Contra las Personas tomó intervención para iniciar las tareas investigativas correspondientes.

El caso está siendo seguido por la policía, mientras se analizan las circunstancias del ataque sucedido cerca de la Plaza 25 de Mayo, en frente del Banco Nación.

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