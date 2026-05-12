Lo apuñalaron, pero no quiso hacer la denuncia: dijo que lo va a resolver "a su manera"

internado resistencia chaco El joven apuñalado se negó a realizar la denuncia contra su atacante. Imagen: Diario Norte

A mi manera

Al ser entrevistado por la policía, el joven apuñalado indicó que no tenía intención de hacer ninguna denuncia, y explicó que "cuando se recupere lo va a arreglar a su manera". Indicó además que el agresor sería un hombre conocido como "Negro", un cuidachoches que trabaja en la zona céntrica, aunque dijo desconocer su nombre completo.

Mientras se realizan recorridas por la zona para dar con el paradero del presunto autor, la División Delitos Contra las Personas tomó intervención para iniciar las tareas investigativas correspondientes.

El caso está siendo seguido por la policía, mientras se analizan las circunstancias del ataque sucedido cerca de la Plaza 25 de Mayo, en frente del Banco Nación.