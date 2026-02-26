Cómo cuidar y cultivar el Ciprés de Monterrey para cubrir de verde el cerco de casa

cipres de monterrey Este árbol tiene follaje verde y dorado todo el año.

Cuidados del árbol

Según gardenia.net este árbol prospera al sol, necesitando unas seis horas de luz solar directa al día, además de un clima cálido y ligeramente húmedo. Tiene una amplia tolerancia a las temperaturas le permite prosperar en varios climas, aunque puede necesitar protección durante condiciones extremas. En clima frío, ciprés de Monterrey puede mostrar marrones o caída de agujas, mientras que el calor excesivo puede causar quemaduras en las hojas.

Para un crecimiento óptimo, este árbol se beneficia de la fertilización con abonos equilibrados. Lo único que tiene que hacer es aplicar una fórmula equilibrada con moderación a principios de primavera, programado para coincidir con el nuevo crecimiento, y nuevamente a mediados de otoño para apoyar el desarrollo de las raíces.

arbol Este árbol puede llegar a creccer entre 15 y 25 metros de altura.

El Ciprés de Monterrey está acostumbrado a un ambiente de humedad moderada ya que en su habitat nativo abunda la niebla, pero puede soportar períodos breves de sequía. Uno o dos riegos por semana, resultan seguros para este árbol.

Por último, esta planta tiene un follaje denso y resistente, así que requiere una poda estratégica para mantener su forma. Poda durante el invierno temprano, cuando el árbol está inactivo. Concéntrate en eliminar ramas muertas, enfermas o sobrepobladas para mejorar la circulación del aire y la penetración de la luz solar. Siguiendo todas las recomendaciones, tu Ciprés de Monterrey cubrirá de verde el cerco de casa.