La planta trepadora que llena de color tu jardín y florece incluso en otoño

Ipomoea lobata

Esta enredadera es sensible a las heladas, por lo que su floración depende de dónde se cultiva, lo ideal es en zonas cálidas y con suficiente calor. A continuación, te compartimos una guía de recomendaciones para que aprendas a cuidar esta planta.

Cómo cuidar la planta

Los expertos de Gardening Know How revelan que la bandera española requiere un suelo rico y con buen drenaje. Si es necesario, se debe incorporar compost preparado para que el suelo sea más fértil.

Riegue regularmente hasta que la planta se establezca, generalmente unas semanas en el caso de la enredadera petardo. Una vez establecida, la enredadera tolera bastante bien la sequía, pero crece mejor con riego regular y humedad constante. Puede tolerar la humedad ocasional en el suelo.

enredadera con flores de color

Aquellos jardineros que cultiven esta planta desde cero, deben hacerlo en primavera y tienen que esperar que pasen los riesgos de heladas. Es importante proporcionarle a la enredadera un soporte para crecer y atarla con cuidado con cordel de jardinería.

Siguiendo todas estas recomendaciones, la bandera española crecerá sana y se llenará de flores coloridas. Cabe destacar que crece con fuerzas durante el verano, y cuando tiene el tamaño suficiente no para de florecer hasta la temporada de frío intenso.