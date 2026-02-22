Ni petunias ni lavanda: la planta de flores resistente que convierte el jardín en un paraíso

Un pequeño balcón, un patio olvidado o un jardín amplio pueden cambiar por completo si agregamos plantas con flores, pues agregan color, texturas y perfume. Por eso, cada temporada las protagonistas suelen ser las clásicas de siempre, las petunias, con sus flores en tonos vibrantes, y la lavanda, con sus espigas violetas y su aroma relajante.
Las petunias son las favoritas de los jardineros por su floración abundante y prolongada, mientras que la lavanda aporta elegancia, resistencia y un aire provenzal que nunca pasa de moda. Pero si estás buscando una alternativa igual de vistosa, más resistente al calor y menos exigente en cuidados, hay una planta que merece un lugar destacado en tu jardín.
La planta en cuestión es la Angelonia angustifolia, conocida popularmente como angelonia, boca de dragón o flor de ángel. Su nombre científico puede sonar sofisticado, pero su presencia es cercana, alegre y sumamente ornamental.
Es nativa de zonas de México y el Caribe, y se destaca por sus largas espigas cubiertas de pequeñas flores que pueden ser violetas, lilas, rosadas, blancas o incluso bicolores. Sus pétalos delicados recuerdan a las miniaturas de las bocas de dragón tradicionales, pero con una resistencia mucho mayor al sol intenso.
La angelonia forma matas compactas, de entre 30 y 60 centímetros de altura. Sus hojas son alargadas, de color verde intenso y ligeramente brillantes. Una de sus grandes virtudes es su capacidad para florecer durante meses, incluso en pleno verano, cuando otras especies empiezan a decaer.
Cómo cuidar la angelonia en el jardín
La boca de dragón es la planta perfecta para aquellas personas que quieren tener un jardín lleno de vida, pero sin demasiadas complicaciones. A continuación, te compartimos los cuidados básicos que recomiendan los expertos de The Spruce:
- Cultiva la planta en un lugar del jardín con pleno sol, pues tolera muy bien el calor.
- Requiere suelos bien drenados y riegos moderados. No le gusta el encharcamiento, pero tampoco la sequía extrema prolongada. Un riego regular, dejando secar ligeramente el sustrato entre uno y otro, es suficiente.
- No necesita podas complejas, basta con retirar flores secas para estimular nuevas floraciones.
- Se puede plantar directo en el sustrato del jardín, en bordes o en macetas grandes.
- No requiere mucho fertilizante. De hecho, el exceso provocará un crecimiento excesivo del follaje en detrimento de las flores.
Teniendo en cuenta estos cuidados, ahora puedes ir a comprar una plántula de boca de dragón al vivero para cultivarla en el jardín. En menos de unas semanas, transformará el espacio por completo con sus flores coloridas.