Ni petunias ni lavanda: la planta de flores resistente que convierte el jardín en un paraíso

flores de angelonia Las flores de la planta desprenden un suave y agradable aroma afrutado.

Es nativa de zonas de México y el Caribe, y se destaca por sus largas espigas cubiertas de pequeñas flores que pueden ser violetas, lilas, rosadas, blancas o incluso bicolores. Sus pétalos delicados recuerdan a las miniaturas de las bocas de dragón tradicionales, pero con una resistencia mucho mayor al sol intenso.

La angelonia forma matas compactas, de entre 30 y 60 centímetros de altura. Sus hojas son alargadas, de color verde intenso y ligeramente brillantes. Una de sus grandes virtudes es su capacidad para florecer durante meses, incluso en pleno verano, cuando otras especies empiezan a decaer.

Cómo cuidar la angelonia en el jardín

La boca de dragón es la planta perfecta para aquellas personas que quieren tener un jardín lleno de vida, pero sin demasiadas complicaciones. A continuación, te compartimos los cuidados básicos que recomiendan los expertos de The Spruce:

Cultiva la planta en un lugar del jardín con pleno sol, pues tolera muy bien el calor.

en un lugar del con pleno sol, pues tolera muy bien el calor. Requiere suelos bien drenados y riegos moderados. No le gusta el encharcamiento, pero tampoco la sequía extrema prolongada. Un riego regular, dejando secar ligeramente el sustrato entre uno y otro, es suficiente.

No necesita podas complejas, basta con retirar flores secas para estimular nuevas floraciones.

angelonia Esta planta crece en forma de mata.

Se puede plantar directo en el sustrato del jardín, en bordes o en macetas grandes.

No requiere mucho fertilizante. De hecho, el exceso provocará un crecimiento excesivo del follaje en detrimento de las flores.

Teniendo en cuenta estos cuidados, ahora puedes ir a comprar una plántula de boca de dragón al vivero para cultivarla en el jardín. En menos de unas semanas, transformará el espacio por completo con sus flores coloridas.