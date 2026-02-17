Qué hago si mi planta de begonias no florece y cómo solucionarlo

flores de begonias Las flores de la begonia pueden ser rojo, rosa, blanco, amarillo, naranja o salmón.

Razones por las que la planta no florece

Los expertos de Epic Gardening revelan que, una de las razones más comunes de que la begonia no florezca es la falta de luz. Necesita buena iluminación, pero sin sol directo e intenso. Si está en un rincón demasiado sombrío del jardín o dentro de casa lejos de una ventana, puede desarrollar hojas sanas pero sin flores. La solución es ubicarla en un lugar con luz brillante e indirecta.

Otro motivo frecuente es el riego excesivo. La planta no tolera el encharcamiento, porque sus raíces pueden pudrirse y afectar la floración. Es importante regar solo cuando el sustrato esté ligeramente seco y, en caso de que se encuentre cultivada en maceta, asegurarse de que el recipiente tenga buen drenaje. De hecho, regar las begonias en exceso es mucho más perjudicial que regarlas de menos.

planta de begonia Aprende a cuidar estas hermosas plantas para que luzcan su esplendor y florezcan como nunca.

La falta de nutrientes también puede influir en la floración. Si la planta lleva mucho tiempo en la misma tierra, puede necesitar fertilizante. Un abono equilibrado para plantas con flores, aplicado cada 15 días en temporada de crecimiento (primavera-verano), estimula la producción de nuevos brotes.

Otras situaciones que afectan a tus begonias

Temperaturas inadecuadas: las begonias prefieren ambientes templados y pueden frenar su floración con frío excesivo.

Problema de plagas: si ve hojas pegajosas y cubiertas por una telaraña, se trata de ácaros. Pero también, pueden ser cochinillas o pulgones.

Las begonias son plantas con una floración imponente. Cuando se encuentran sanas y en las condiciones adecuadas, florecen continuamente durante toda la temporada. Si no florecen, consulta este artículo e intenta averiguar la razón.