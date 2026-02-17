Qué hago si mi planta de begonias no florece y cómo solucionarlo

Existen múltiples variedades de begonias de caña, todas ellas con una característica en común: la belleza de sus hojas y sus elegantes flores en racimos. Algunas de las más conocidas son la Begonia Maculata, la Begonia Cleopatra o la Begonia Superba. Sin embargo, en este artículo nos enfocaremos en las posibles razones por las que la planta no da flores.
Las begonias son una de las especies más elegidas para cultivar en el jardín e incluso para decorar interiores. Su atractivo principal está en sus hojas carnosas, que pueden ser verdes, rojizas o incluso con matices plateados. Pero, lo que más llama la atención son sus flores delicadas, que aparecen en tonos blancos, rosados, rojos, naranjas o amarillos.
En condiciones adecuadas, esta planta puede florecer durante varios meses, aportando color y frescura al jardín o al balcón. Sin embargo, cuando las flores no aparecen, es normal preocuparse.
Razones por las que la planta no florece
Los expertos de Epic Gardening revelan que, una de las razones más comunes de que la begonia no florezca es la falta de luz. Necesita buena iluminación, pero sin sol directo e intenso. Si está en un rincón demasiado sombrío del jardín o dentro de casa lejos de una ventana, puede desarrollar hojas sanas pero sin flores. La solución es ubicarla en un lugar con luz brillante e indirecta.
Otro motivo frecuente es el riego excesivo. La planta no tolera el encharcamiento, porque sus raíces pueden pudrirse y afectar la floración. Es importante regar solo cuando el sustrato esté ligeramente seco y, en caso de que se encuentre cultivada en maceta, asegurarse de que el recipiente tenga buen drenaje. De hecho, regar las begonias en exceso es mucho más perjudicial que regarlas de menos.
La falta de nutrientes también puede influir en la floración. Si la planta lleva mucho tiempo en la misma tierra, puede necesitar fertilizante. Un abono equilibrado para plantas con flores, aplicado cada 15 días en temporada de crecimiento (primavera-verano), estimula la producción de nuevos brotes.
Otras situaciones que afectan a tus begonias
- Temperaturas inadecuadas: las begonias prefieren ambientes templados y pueden frenar su floración con frío excesivo.
- Problema de plagas: si ve hojas pegajosas y cubiertas por una telaraña, se trata de ácaros. Pero también, pueden ser cochinillas o pulgones.
Las begonias son plantas con una floración imponente. Cuando se encuentran sanas y en las condiciones adecuadas, florecen continuamente durante toda la temporada. Si no florecen, consulta este artículo e intenta averiguar la razón.