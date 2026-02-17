Arroz en tu árbol de jade: el secreto para que crezca más rápido y asegure la abundancia

Es ideal que el arroz a usar sea integral, ya que contiene nutrientes que ayudan al crecimiento de las plantas. Luego hay que revisar que la maceta en donde se tendrá el árbol de jade tenga agujeros de drenaje. De sa manera no habrá problemas con las raícen por acumulación de agua.

Una vez que se haya revisado todo, hay que colocar una capa de arroz en la parte de abajo de la maceta antes de colocar el árbol de jade. Luego, trata de retirar con cuidado la planta de su maceta original y ccolócala en su nueva maceta sobre la capa de arroz, incluso coloca más alrededor de las raíces para asegurar estabilidad.

arbol de jade.webp

Finamente, se debe regar el árbol de jade de manera regular para que la capa de arroz retenga la humedad. De esta manera actuará como fertilizante natural y beneficiará el crecimiento de la planta.

Cuándo florece un árbol de jade

Un árbol de jade puede demorar muchos años en florecer. Según los expertos, las primeras pueden verse entre los 7 y los 10 años, por lo que es necesario armarse de paciencia que el resultado lo vale.