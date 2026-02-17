El árbol de jade es muy conocido por ser una excelente planta para el jardín, pero también para mantener dentro del hogar, siempre y cuando sea con buena iluminación. Además, según el Feng Shui, es capaz de atraer la suerte, el dinero y la abundancia a los moradores de una casa.
Arroz en tu árbol de jade: el secreto para que crezca más rápido y asegure la abundancia
El árbol de jade es una planta muy querida y codiciada por muchas personas ya que se cree que atrae la suerte, el dinero y la abundancia
Son muchas las personas que, ansiosas por ver crecer su árbol de jade, aplican algunos trucos de jardinería. Uno de los más conocidos es utilizar arroz. Por eso es que te mostraremos de qué se trata este procedimiento.
Cómo hacer crecer el árbol de jade usando arroz
Lo primero que se debe hacer para que tu árbol de jade crezca con este truco es revisar si la planta está en buen estado. La planta debe tener hojas gruesas y firmes. Una vez que se haya revisado esto es momento de aplicar el arroz.
Es ideal que el arroz a usar sea integral, ya que contiene nutrientes que ayudan al crecimiento de las plantas. Luego hay que revisar que la maceta en donde se tendrá el árbol de jade tenga agujeros de drenaje. De sa manera no habrá problemas con las raícen por acumulación de agua.
Una vez que se haya revisado todo, hay que colocar una capa de arroz en la parte de abajo de la maceta antes de colocar el árbol de jade. Luego, trata de retirar con cuidado la planta de su maceta original y ccolócala en su nueva maceta sobre la capa de arroz, incluso coloca más alrededor de las raíces para asegurar estabilidad.
Finamente, se debe regar el árbol de jade de manera regular para que la capa de arroz retenga la humedad. De esta manera actuará como fertilizante natural y beneficiará el crecimiento de la planta.
Cuándo florece un árbol de jade
Un árbol de jade puede demorar muchos años en florecer. Según los expertos, las primeras pueden verse entre los 7 y los 10 años, por lo que es necesario armarse de paciencia que el resultado lo vale.