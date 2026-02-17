La tragedia de Carnaval: "No quiero dejarte ir, no puedo", la angustia de una hermana destrozada

tragedia-brian-cabrera2

Los mensajes en las redes sociales se multiplicaron por parte de sus amigos: “No puedo creer cómo te arrebataron, mi negro. Tenías toda una vida por delante. Te amo, vas a estar siempre presente en mi corazón, Brian. Mandale fuerzas a toda tu familia, amigos, etcetera”.

La hermana de Brian Cabrera, muy conmovida por la tragedia que destrozó a su familia en Carnaval, también le dedicó unas palabras: “Te necesito, amor. Necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada, amor. Destruidas, no podemos más, no quiero decir adiós, no quiero. Despertar y mirar para tu casita, buscándote, reírnos por ver con qué loca estabas esta vez”.

El mensaje continúa así: “Que Noah te golpee la puerta hasta que te despertabas. Te extraño, mi nene. Te extraño muchísimo, no quiero dejarte ir, no puedo. Eras un nene bueno y sano. ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué justo a vos?”

tragedia-brian-cabrera1

Tragedia en Mercedes: autopsia y detenidos por el asesinato

La autopsia a Brian Cabrera, el joven de 18 años asesinado durante los festejos por el corso de Carnaval en el partido bonaerense de Mercedes, indicó que sufrió lesiones craneoencefálicas y los tres detenidos fueron imputados.

tragedia-brian-cabrera

Según informaron fuentes del caso, la necropsia arrojó resultados claves sobre la tragedia sucedida durante la madrugada de este domingo.

La víctima padeció heridas craneoencefálicas como consecuencia de un impacto de bala en la zona occipital derecha, con orificio de entrada.

Los investigadores lograron recuperar el proyectil que presenta las mismas características que el revólver calibre 22, incautado en la escena y utilizado para perpetrar el salvaje asesinato en el corso de Carnaval.

Por su parte, el fiscal Matías Lattaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, imputó a María Luján Aiza, de 33 años, como autora de la tragedia de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, al tiempo que su hijo, Martín Ezequiel Auza, de 19, y Omar Auza, de 54, fueron señalados como supuestos partícipes primarios.

La mujer y los otros dos implicados comparecieron este lunes ante el funcionario en el marco de la audiencia de declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

brian-cabrera-tragedia

Tras las declaraciones, el fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

De acuerdo al expediente, la situación comenzó cuando se registró un conflicto entre un joven y otras tres personas (dos hombres y una mujer) en calle 29, entre 22 y 24.

Uno de los involucrados de la tragedia de Mercedes extrajo de entre sus prendas un arma y empezó a efectuar disparos al aire para luego entregársela a su mujer, instante en el que aparece Cabrera para defender a su hermano, el otro protagonista del conflicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bobmacoy/status/2023101267967611324&partner=&hide_thread=false Mercedes, mataron a tiros a un joven de 18 años en plena fiesta por el carnaval, Brian Cabrera, tenía 18 años, y recibió disparos en el pecho y la cabeza... pic.twitter.com/VPYcxoEULs — Doctor House (@Bobmacoy) February 15, 2026

No obstante, la sindicada y un muchacho de 19 años abrieron fuego contra Brian “con claras intenciones de darle muerte”, lo dejaron gravemente herido en el lugar y se escaparon.

La víctima fue derivada al hospital local, donde se lo intervino quirúrgicamente, pero los médicos constataron su deceso.