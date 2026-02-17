Tragedia de Puerto Madryn: una chica de 23 años realizaba buceo y está desaparecida

tragedia-puerto-madryn-buceo Foto: gentileza Freediving Patagonia.

Accidente con muchos interrogantes

Todo transcurría sin inconvenientes en Puerto Madryn hasta que al momento del regreso notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie, destaca la información del medio ADNSur.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y desde hace horas se llevan a cabo operativos, catalogados como emergencia como siempre que sucede una tragedia, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

Se supo que las otras tres integrantes de la embarcación fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola. Dos estuvieron hasta la última información aportada en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera bajo observación médica.

tragedia-puerto-madryn-buceo1 Foto: gentileza Freediving Patagonia.

Buceo y los detalles del accidente

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer de la tragedia formaba parte de un grupo que zarpó con la empresa Freediving Patagonia. La emergencia se activó en Puerto Madryn cuando, al momento del regreso a la embarcación, el grupo notó que la joven no había ascendido a la superficie.

La actividad habría sido un "bautismo de buceo", una práctica inicial que suele realizarse bajo supervisión y en entornos controlados.

Este martes sigue la búsqueda y es mucho el personal que está trabajando en la zona, para tratar de establecer el último punto de contacto con la joven.

tragedia-puerto-madryn-buceo2 Foto: gentileza Freediving Patagonia.

“Es un operativo complejo que se aborda como una emergencia máxima”, indicaron fuentes oficiales, sin precisar aún detalles sobre las condiciones en las que se realizó la inmersión ni la organización de la salida.