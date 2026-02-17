Se trabaja intensamente en la búsqueda de una joven de 23 años que está desaparecida, ya que no dejó rastros mientras practicaba buceo en Puerto Madryn, a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática. La tragedia mantiene en vilo a sus familiares y amigos.
Tragedia de Puerto Madryn: una chica de 23 años realizaba buceo y está desaparecida
La protagonista de la tragedia es una chica de Buenos Aires, que había llegado a Puerto Madryn junto a otras tres personas
Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.
Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo en Puerto Madryn desde este lunes 16 de febrero un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista de Buenos Aires se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.
Accidente con muchos interrogantes
Todo transcurría sin inconvenientes en Puerto Madryn hasta que al momento del regreso notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie, destaca la información del medio ADNSur.
De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y desde hace horas se llevan a cabo operativos, catalogados como emergencia como siempre que sucede una tragedia, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.
Se supo que las otras tres integrantes de la embarcación fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola. Dos estuvieron hasta la última información aportada en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera bajo observación médica.
Buceo y los detalles del accidente
De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer de la tragedia formaba parte de un grupo que zarpó con la empresa Freediving Patagonia. La emergencia se activó en Puerto Madryn cuando, al momento del regreso a la embarcación, el grupo notó que la joven no había ascendido a la superficie.
La actividad habría sido un "bautismo de buceo", una práctica inicial que suele realizarse bajo supervisión y en entornos controlados.
Este martes sigue la búsqueda y es mucho el personal que está trabajando en la zona, para tratar de establecer el último punto de contacto con la joven.
“Es un operativo complejo que se aborda como una emergencia máxima”, indicaron fuentes oficiales, sin precisar aún detalles sobre las condiciones en las que se realizó la inmersión ni la organización de la salida.